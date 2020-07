JAKTER MER: Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær klemmer etter uavgjort mot Tottenham. Foto: MATTHEW CHILDS / POOL

Pogba om fremgangen: – Vi spiller mer som et lag enn før

Paul Pogba stråler etter å ha kommet tilbake på fotballbanen fra et langt skadeavbrekk. Nå hyller han lagkameratenes innstilling.

Manchester United har vært i toppform etter at fotballen returnerte i England, med en frisk Paul Pogba og hans midtbanemakker Bruno Fernandes i hovedrollene.

– Du kan se at laget har forbedret seg mye. Vi spiller mer som et lag enn vi gjorde før, og vi nyter det enda mer. Vi forsvarer sammen, vi angriper sammen, og dette laget er sterkere, sier Pogba til klubbens nettsider.

Manchester United er ubeseiret på 16 kamper, men Pogba vil ha mer.

– Det er mentaliteten i denne klubben, det har alltid vært sånn. Vi er ikke fornøyd med ett trofe, eller en seier, eller to seire eller ti seire. Du vil ha mer. Derfor er Manchester United den største kubben, for meg, i England, sier franskmannen.

Manchester United jakter en plassering blant de fire beste, som kvalifiserer dem for Champions League-spill neste sesong. Rekken uten tap hjelper på, men Pogba insisterer på at de må se fremover.

– For å bli et topplag må vi glemme den forrige kampen. Vi spiller, vi spiller bra, men så glemmer vi det og tenker på den neste. Ta forrige uke som et eksempel. Vi tenker ikke på hva som har skjedd, vi fokuserer på å gjenta det. Vi må alltid ha et mål om å forbedre oss, og ikke blir fornøyde med hva vi har gjort, sier Pogba.

Han har virkelig slitt med en ankelskade denne sesongen, som holdt han på sidelinjen nesten hele sesongen. Fra september til fotballen ble nedstengt spilte han kun to kamper. Corona-pausen ga franskmannen en mulighet til å bli frisk.

– Bare det å være tilbake på trening, røre ballen, og gjøre det jeg elsker er fantastisk. Jeg har savnet det. Du innser, når du er lenge ute, hvor mye du nyter å spille fotball, og hvor mye du elsker det. Så jeg er veldig, veldig glad for å være tilbake, sier Pogba.

Fotballjournalisten James Ducker i Telegraph tolker disse sitatene som «den klareste indikasjonen på at han forplikter seg til Manchester United framover». Ole Gunnar Solskjær ble onsdag spurt om franskmannen kom til å forlenge kontrakten.

– Jeg kommenterer ikke på forhandlinger mellom spiller og klubb, men selvfølgelig vil vi beholde de beste spillerne våre. Forhåpentligvis kan vi få til noe, for Paul har sett bedre og bedre ut, sa han.

PS! I kveld spiller Manchester United borte mot Aston Villa, og jakter tre poeng i kampen om Champions League-plass.

