Marerittstarten forlenges for AaFK: – To pissesituasjoner

(Aalesund-Mjøndalen 1–3) Aalesund var allerede i poengnød før Mjøndalen-kampen etter 14 baklengsmål og en tung sesongstart. Etter et nytt tap er situasjonen bekmørk for Lars Bohinens lag.

– Det er to pissesituasjonser som vi slipper inn på. Men ellers hadde vi full kontroll på det, sa Aalesund-spiller Jonas Grønner til Eurosport på vei inn til pause etter en førsteomgang der Mjøndalen mot spillets gang både hadde tatt ledelsen og deretter doblet til tomålsledelse i løpet av tre minutter.

Da hadde Grønner og lagkameratene hatt 60 prosent ballbesittelse, men samtidig blitt sablet ned av bortelagets effektivitet. Og situasjonen er alt annet enn komfortabel i byen på Nord-Vestlandet. For det skulle ikke bli bedre i 2. omgang da Mjøndalen avgjorde kampen rundt sju minutter på overtid.

– Det er for dårlig akkurat nå. Å tape for et slikt lag... Det burde vi ikke gjøre egentlig. Vi må bare snu dette her, sier Niklas Fernando Castro.

Derimot var det en helt annen stemning for bortelaget Mjøndalen som tok sin første borteseier på over ett år. Mjøndalen-trener Vegard Hansen gliste bredt.

–Det var jammen på tide. Det har vært vanskelig å slå oss. Det har vært mange ettpoengere men tre poeng har sittet langt inne, sier Hansen som mener de er et bedre lag i år enn i fjor.

Han påpekte at de med åtte poeng på de fem første kampene har fått en avstand til bunnlagene, der Aalesund definitivt er blant disse lagene.

Aalesund-nedturen startet først da bortelagets effektive spiss Shuaibu Ibrahim var på rett plass da et langt innkast ble stusset bakover i feltet. Fra posisjonen rett foran mål hadde han en enkel jobb med å sette inn ballen bak Andreas Lie i Aalesund-målet.

– Det hjelper å ha en på topp som setter alle målsjansene han får. Det er helt ellevilt dette, sier Gauseth til Eurosport om spissen som har scoret fire mål i løpet av fem kamper i årets sesong.

LEDELSE: Shuaibu Lalle Ibrahim setter inn ledermålet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Deretter gikk det bare tre minutter før bortelaget gjennomførte et lærebokeksempel av et angrep. Alexander Betten Hansen fikk ballen på høyrekanten og sendte nydelig inn i feltet der Vetle Dragsnes timet løpet perfekt og på direkten klinket ballen i nettmaskene.

– Det er deilig å starte tidlig med en trepoenger borte. Vi har mål om å etablere oss høyere oppe i år, sier Dragsnes etter kampen.

Hjemmelaget slet derimot med å tråkle seg gjennom Mjøndalens forsvar til de fikk straffe sju minutter før full tid. Niklas Fernando Castro satte ballen hardt og høyt i mål samtidig som Mjøndalen-keeper Soshi Makani gikk til feil seide

Men det hjalp ikke. Og da innbytter Sigurd Haugen måtte gå av banen etter sitt andre gule kort ble hjemmelagets situasjon forverret ytterligere.

Og enda verre ble det da Sondre Liseth kunne kontre inn bortelagets tredje mål mot åpent mål sju minutter på overtid.

Og nå er situasjonen blitt ennå verre for Lars Bohinens lag, enn de 14 baklengsmålene de hadde før kampen. Nå er Aalesund under streken med hele 17 baklengsmål.

