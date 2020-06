OPPGITT: Ståle Solbakken mener myndighetene undervurderer betydningen av at barn, samt voksne breddespillere, kommer i gang med kamper igjen. Danmark har valgt en annen vei enn Norge på dette feltet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Solbakken tar kraftig corona-oppgjør med norske myndigheter: – Det er bare gærent

En dypt bekymret Ståle Solbakken (52) begriper ikke myndighetenes valg om å ikke åpne for kamper i barne- og breddefotballen.

– Jeg synes det er trist at man ikke ser viktigheten av dette, og jakter løsninger, innleder han overfor VG.

Som FC København-trener bor han i Danmark, der det for lengst er åpnet opp for kamper i både barne- og breddefotballen. I Norge kan barn trene sammen, men ikke spille kamper. Breddefotballspillere over 20 år får ikke engang trene sammen.

I forrige uke avslørte VG hvordan helsemyndighetene ikke anbefaler en ny vurdering av dette før 1. september. Ståle Solbakken er blant dem som rister på hodet.

– Jeg tror det er vanskelig å forklare barn at de kan leke på skolen, men ikke ha noe å gå til etter skolen. På både kort og lang sikt vil det bli et frafall som samfunnet må bære med seg. «Lediggang er roten til alt ondt» sier man gjerne om arbeidsløshet. Det er ikke annerledes med barn, sier fotballtreneren.

Han er selv utdannet lærer, og understreker at han ikke er bekymret for de beste spillerne på hvert lag. Det er de som faller fra, Solbakken sikter til.

– Jeg mener dette kan utvikle seg til å bli et stort samfunnsproblem. Myndighetene bør legge til rette for at det ikke blir det. Men det er en mangel på initiativ og forståelse for hva dette handler om. Jeg mener vi har å gjøre med en kraftig undervurdering her, sier han.

– Barn og unge kan gå på trening i dag. Hva sier du til dem som lurer på hvorfor kampene er så viktig?

– Det handler om å glede seg til noe. Det er det som gjør at mange spiller fotball, eller driver med andre former for idrett for den saks skyld. Det er kampene som gjør at du får samhold: Det å ta på seg drakta og gjøre noe sammen med andre. Det er det livet handler om: Å gjøre ting sammen, mener den tidligere landslagsspilleren.

VIL HA BARN TILBAKE I KAMPER: Ståle Solbakken, her fotografert under en FC København-trening i 2013. Foto: Jostein Magnussen

– Dersom barn skal spille kamper, innebærer det gjerne at voksne samles og må reise i større grad?

– Men det går det an å gjøre noe med. Å argumentere med dette er derfor ansvarsfraskrivelse. Velviljen til foreldre og klubber er stor, og jeg tror folk vil følge reglene som settes opp, sier Solbakken.

– I dag gir man tillit til folk som er på bar til klokken 03. At ikke de samme voksne skal kunne håndtere barna sine, sammen med utvalgte ledere, utendørs dagen etter: Det er bare gærent. Jeg tror man undervurderer både folk og kraften i det at barn og unge frarøves faste ritualer over så lang tid, sier Solbakken.

Helseminister Bent Høie (H) er konfrontert med Ståle Solbakkens utspill i denne saken:

– Vi har sammen fått kontroll på smittespredningen, og vi må sammen beholde kontrollen. Da kan vi ikke åpne alt, fordi noen har fått åpne. Vi har prioritert barn og unge og arbeidsplasser. Derfor har idretten fått unntak for trening for barn og unge, og elitekamper med et strengt regime, sier Høie.

– Åpner vi for kamper og breddeidrett samtidig, vil veldig mange flere mennesker møtes med nærkontakt, også på tvers av hele landet. Det fører til økt smitterisiko og det øker risikoen for at vi må stramme inn igjen, også på områder som rammer barn og unge og arbeidsplasser, fortsetter han.

LOVER INGENTING: Helseminister Bent Høie vil ikke åpne for mye, for raskt. Her er han på en pressekonferanse tidligere denne måneden. Foto: Terje Pedersen

Tilbake til København: Ståle Solbakkens egne barn er spredt i både Norge og Danmark. Datteren på 16 år spilte kamp i Danmark på søndag.

På lørdag overvar Solbakken en U17-kamp. På banen ved siden av spilte to U19-lag. Til stede var én vakt, mens foreldrene sto spredt rundt banen. Noen måtte stå utenfor et gjerde, slik at folk ikke sto for tett.

Barnefotballen har altså coronaregler som må følges, akkurat som elitefotballen har i Norge.

– Det er orden og det går helt fint. Det viktigste er at de på banen får utfolde seg. Det er samfunnsnyttig og Danmark lever helt fint med det, sier FCK-treneren.

Da VG pratet med Solbakken om corona i midten av april, var han forsiktig med å mene noe om det som skjedde. Nordmannen likte dårlig hvordan mange toppklubber presset på for å få spille kamper.

I dag er han tydeligere i sin egen corona-kommunikasjon når temaet er barn og bredde:

– I april «sprutet det corona» i samfunnet. Jeg driver med toppidrett, men syntes toppidretten presset på for tidlig. Men så ble dialogen mer konstruktiv, og nå ser alle hvor stabil smittesituasjonen har vært over tid.

– Jeg ser at smittevernekspertene har tillatt åpning av svømmehaller, fitnessentre og utesteder. Men den folkehelsen de ikke tar vare på, er den aller viktigste: Folkehelsen til unger som skal utfolde seg, og voksne som ikke er verdens best trente: Det er de som trenger dette, sier Solbakken.

Helseminister Bent Høie mener regjeringen har åpnet mye på kort tid, og understreker overfor VG at man må høste erfaringer fra dette før man går videre:

– Vi har god dialog med idretten og vurderer de faglige rådene opp mot det idretten ønsker, sier han.

Publisert: 22.06.20 kl. 20:29

