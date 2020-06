DRO: Eirik Horneland satte seg i bilen og forsvant av gårde etter mandagens styremøte. Foto: Helge Mikalsen, VG

Horneland forlot styremøtet: – Har ingenting å si

TRONDHEIM (VG) Eirik Horneland (45) valgte å snakke med spillerne om ryktene som har sirkulert om at han er ferdig som RBK-trener. Timer senere forlot han styremøtet på Brakka.

– Han adresserte at det gikk rykter i går og at det kokte. Men hadde de vært sanne, hadde han ikke stått der i dag, forteller Pål-André Helland overfor Adresseavisen.

Klokken 17 møttes RBK-styret på Brakka, hvor VG er på plass for å følge utviklingen. Rosenborgs svake sesongstart med kun ett poeng på to kamper blir garantert et tema.

Like etter klokken 19 kom Eirik Horneland ut av Brakka.

– Jeg har snakket i hele dag. Har ingenting å si, svarte han på spørsmål om hvordan møtet var.

– Hva snakket dere om?

– Det samme som før, sa Horneland før han smelte igjen bildøra og dro fra Lerkendal:

Hareide lansert som erstatter

Adressa-kommentator Birger Løfaldli skriver at det kun finnes én opplagt kandidat dersom Horneland er ferdig i Rosenborg, og at det er Åge Hareide.

– Det ønsker jeg ikke å svare på i det hele tatt. Det blir helt feil i dagens situasjon, svarte Åge Hareide da VG spurte ham før Molde-kampen.

I sosiale medier sirkulerte det søndag en rekke spekulasjoner om at Horneland hadde trukket seg som RBK-trener og at Åge Hareide kunne være nestemann inn portene.

Helland sier at spillerne satte pris på at Horneland valgte å ta opp temaet med spillerne.

– Det er ryddig. Hvis ikke blir det slik at spillerne går og prater om det. Få det opp. Det er sånn det skal være i en garderobe. Om det er noe som er pinlig eller flaut, eller noe positivt, tør å prate om det foran folk. Når du gjør det sårbar, gjør du deg sterkere og, sier Helland.

PÅ PLASS: Styreleder Ivar Koteng på plass utenfor Brakka mandag ettermiddag, hvor det skal være styremøte. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ivar Koteng ankom brakka i forkant av de andre styremedlemmene i Rosenborg foran det berammede møtet klokken 17:00.

– Det er et helt vanlig møte med en satt agenda, sier Rune Bratseth til VG med et smil da han ankom kvart på fem.

Dette er RBK-styret Ivar Koteng, Styreleder

Leif Inge Nordhammer, Nestleder

Rune Bratseth, Styremedlem

Karen Espelund, Styremedlem

Svein Tore Samdal, Styremedlem

Marit Collin, Styremedlem

Fredrik Winsnes, Styremedlem

Frode Halvorsen, Varamedlem Vis mer

Men både hovedtrener Eirik Horneland og Mikael Dorsin er til stede på Brakka mandag kveld.

Eirik Horneland fortalte mandag formiddag at han hadde hatt et møte med Ivar Koteng etter kampen mot Molde. Etter det VG forstår møtte Horneland og Koteng hverandre også i forkant av styremøtet.

Horneland bekreftet etter mandagens RBK-trening at han søndag kveld var i samtale med styrelederen om som fremtid i klubben.

KLAR: Styremedlem Rune Bratseth ankom Brakka mandag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Dorsin ville ikke kommentere

Han insisterer på at møtet da kun handlet om hvordan laget skulle bli bedre fortest mulig.

– Jeg inviterte meg selv i et møte med Ivar og hadde en god og lang prat med ham. Starten på sesongen har ikke vært god nok, verken resultatmessig eller slik vi fremstår spillemessig, sa Horneland til VG og resten av det store pressekorpset på Lerkendal.

Sportslig leder Mikael Dorsin sier at de kun fokuserer på hvordan de skal ta poeng mot Bodø/Glimt og Brann, de to neste motstanderne

– Vi må finne ut hvordan vi skal snu det. Det var det møtet handlet om, og det har gått to runder, så det er ikke krise. Men vi vil alle at det skal bli bedre, sier sportssjefen til VG.

Han er imidlertid ordknapp etter spørsmål om Rosenborg allerede sonderer terrenget etter Hornelands erstatter.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det. Nå fokuserer vi på kampene vi har framover, for det er en viktig rekke. Det er fokus på det og ikke noe annet, sier Dorsin.

SJEF: Mikael Dorsin utenfor Lerkendal mandag formiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

