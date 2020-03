ET ÅR ELDRE: Martin Ødegaard (til venstre), Erling Braut Haaland (i midten) og Ole Selnæs vil alle ha fått verdifull erfaring på det ene året fotball-EM er utsatt – og det kan være en fordel for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Kommentar

EM-utsettelsen: En fordel for et ungt, norsk mannskap

Fra et egoistisk ståsted, er det liten tvil om at en utsettelse av EM til 2021 er en fordel for det unge, norske herrelandslaget i fotball.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Fotball-EM er, foreløpig i hvert fall, utsatt i et år – til 11. juni-11. juli 2021. Corona eller ikke: Norge har fortsatt igjen to vanskelige playoff-kamper før et mesterskap igjen kan være fakta, det eventuelt første siden 2000.

Likevel er utsettelsen interessant, og den kan selvsagt være en fordel for unge, fremadstormende landslag som Norge – og en ulempe for andre, mer aldrende landslag, som for eksempel Belgia.

Det hevdes, delvis med rette, at Norge har «så ungt» landslag. Hvis vi tar den mest brukte lagoppstillingen det siste året, men legger Erling Braut Haaland inn der, ville vi fått en snittalder på 26 år for en norsk startoppstilling i EMs åpningskamp.

les også Ødegaard klappet av Santiago Bernabéu etter scoring mot Real Madrid: – En spesiell natt

Det er nøyaktig det samme snittet som Drillos 11 utvalgte hadde under åpningskampen mot Mexico under VM 1994.

Så ekstremt ungt er det ikke.

Den samme startoppstillingen for Lars Lagerbäck vil da, selvfølgelig, være et år eldre for Norge i 2021, altså en snittalder på 27 år.

Under VM 1998, hadde snittet på Drillos landslag økt til 28 år, hvis vi bruker lagoppstillingen mot Brasil (2–1 i Marseille) som mal. Et mer rutinert norsk landslag kom også et hakk lengre enn de gjorde i 1994.

les også Lagerbäck forlenger med landslaget: Fotballforbundet tok ikke kontakt med andre kandidater

Går vi til den siste kampen i mesterskap, med norsk suksess (Spania 1–0 under EM 2000) finner vi at gjennomsnittsalderen på de 11 Nils Johan Semb sendte på banen var 27,2 år.

En ganske vanlig snittalder under mesterskap.

Et par sammenligninger, som kan være interessante når rutine og alder som fordel i internasjonal fotball diskuteres:

Da Frankrike tapte EM-finalen mot Portugal i 2016, var snittalderen på de 11 landslagssjef Didier Deschamps sendte på banen 28,2 år.

Da Frankrike vant VM-finalen mot Kroatia i 2018, var snittalderen på de 11 landslagssjef Didier Deschamps sendte på banen 25,8 år.

På to år hadde altså Deschamps senket alderen på laget sitt med 2,4 år, noe som er mye, og gikk fra å tape en finale til å vinne en finale.

les også Skadet Haaland melder forfall til viktige landskamper

Tilfeldig? Kanskje. Portugals lag som vant EM-finalen i 2016 hadde en snittalder på 26,5. Kroatias lag, som tapte VM-finalen i 2018, var i snitt 29,1 år. Et langt yngre fransk lag var overlegne i finalen ...

I de to siste finalene har altså det yngste laget slått det eldste. I 2016 var vinnerlaget, i snitt, 1,7 år yngre enn taperlaget. I 2018 var vinnerlaget, i snitt, hele 3,3 år yngre enn taperlaget.

Rutine er viktig, men ungdommelig pågangsmot skal heller ikke undervurderes ...

Tilbake til Norge: For meg er det liten tvil om at Norge vil tjene på at EM utsettes et år, mye fordi Lars Lagerbäcks (selv 73 sommeren 2021 ...) beste spillere er de yngste. Kristoffer Ajer vil ha spilt midtstopper (han startet sent) et år til, Sander Berge vil ha etablert seg i Premier League, Martin Ødegaard har fått en sesong til i La Liga, enten i Real Sociedad eller Real Madrid, og Erling Braut Haaland har fått et år til på seg – blant annet til å lære seg hvordan et Lars Lagerbäck-mannskap spiller fotball.

les også Lagerbäcks nye plan for landslaget: Vurderer tidligere samling for noen

I tillegg er det noen interessante spillere på U-21-landslaget som kan være mer aktuelle om et år – som Leo Skiri Østigård, Håkon Evjen, Emil Bohinen, Kristian Thorstvedt og Fredrik Bjørkan, for å nevne de mest aktuelle – alle vil være 21–22 år neste sommer.

Parallelt ser jeg ikke mange i Lagerbäcks tropp som er på vei ned om et år. Det er usikkert om en mann som Tore Reginiussen spiller fotball på dette nivået om et år. Da er han 35, og det var usikkert om han skulle fortsette også denne sesongen. Rune Almenning Jarstein vil være 36 år ved et eventuelt EM-sluttspill. Det er en ganske vanlig alder for en landslagskeeper.

Konklusjon: En EM-utsettelse på et år vil være en fordel for et norsk landslag – hvis vi da klarer å komme gjennom playoff. Det kan bli vanskelig nok.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 26.03.20 kl. 19:47

Fra andre aviser