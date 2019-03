I FARTA: Emil Forsberg mot Romania. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Full forvirring om svensk stjerne

Både Aftonbladet og Expressen melder at Emil Forsberg går glipp av kampen mot Norge tirsdag, men ovenfor Fotballskanalen sier landslagssjef Stefan Pettersson at stjernen fortsatt er i troppen.

Ifølge Aftonbladet skal RB Leipzig-vingen ha blitt så sur over at han ble byttet ut i det 68. minutt da Sverige slo Romania lørdag, at han har bestemt seg for å forlate troppen.

Expressen melder på sin side at Sveriges nummer 10 sliter med lysken, og at han forlater troppen for videre behandling i Tyskland.

De to største svenske avisene virker altså å være enige om én ting: Emil Forsberg blir ikke å finne på banen i kampen mellom Norge og Sverige tirsdag.

At Forsberg har forlatt troppen i sinne, slik Aftonbladet hevder å ha kilder på, stemmer ikke ifølge Fotbollskanalen. Aftonbladet og Expressen publiserte sine saker sent lørdag, men Fotbollskanalen har fått tak i landslagssjef Stefan Pettersson søndag morgen. Han sier at Forsberg fortsatt er en del av troppen.

– Han er her, er hans korte kommentar, uten at han ennå har sett Forsberg selv søndag.

– De fleste pleier å sove lenge dagen etter kamp. Jeg har sett tre spillere hittil, sier Pettersson.

Det som er sikkert, er at Forsberg spilte 68 minutter av Sveriges seier mot Romania lørdag. Den kom på dette viset:

Etter kampen forklarte trener Janne Andersson hvorfor han byttet ut Forsberg:

– Jeg hadde regnet med én time for Emil Forsberg. Han har spilt maks én time de siste seks månedene, så jeg hadde ikke i tankene at han skulle orke (å spille 90 minutter). Jeg satte inn Gustav Svensson for å balansere. Vi ledet kampen, og derfor satte jeg inn ham, sier den svenske landslagstreneren.

Emil Forsberg var selv lite pratesalig etter kampslutt. Han gikk rett gjennom pressesonen uten å gi intervju.

Fra før av var det allerede kjent at Victor Lindelöf og Albin Ekdal var blant spillerne på forfallslisten til Janne Andersson, men Sverige klarte seg likevel bra i åpningskampen.

