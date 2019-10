I FOKUS: Victor Boniface, spiss hos Bodø/Glimt. Her med Mjøndalens Sondre Solholm Johansen. Foto: Mats Torbergsen

Glimt sløste bort en mulig gull-sjanse

BODØ (VG) (Bodø/Glimt-Mjøndalen 0–0) Victor Boniface (19), Bodø/Glimt skadeforfulgte spiss fra Nigeria, hadde alle muligheter til å bli matchvinner mot nedrykkstruede Mjøndalen. Det ble bare nesten.

Nå nettopp







Folk gikk skuffet hjem fra Aspmyra mandag kveld. Kanskje savnet de Amor Layouni, som forsvant fra klubben tidligere i høst. Han stoppet på 10 scoringer.

Victor Boniface, som ødela korsbåndet bare to uker etter at han signerte med Bodø/Glimt i mars, startet sin første kamp for laget som jager sitt første seriegull i norsk fotball.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I løpet av de første 16 minuttene kunne den unge nigerianeren stått med hat-trick. Men det første skuddet gikk i stolpen, det andre blåste han over og på den tredje fikk ikke Boniface avsluttet skikkelig.

Og Boniface sine avslutninger ble bildet på Bodø/Glimt denne kalde høstkvelden i Bodø. For Bodø/Glimt presset og presset, skapte et tosifret antall i både målsjanser og cornere, men ballen ville ikke i mål. Noe av grunnen var også et smart og godt Mjøndalen-lag, som etter hvert også skapte sjanser.

Med en god porsjon flaks kunne Vegard Hansen og hans nedrykkstruede spillere faktisk fått med seg alle tre poengene.

I stedet ble det en målløs kamp, men en underholdende kamp likevel. Det skjedde mye, men Glimt måtte altså nøye seg med sin femte uavgjorte kamp på de åtte siste, noe som kan bli helt avgjørende for mulighetene til seriegull, nå når fem kamper gjenstår.

Det var første gangen Glimt gikk målløse av Aspmyra denne sesongen, og den andre kampen på rad uten scoring i serien nå (Lillestrøm borte sist).

Opp til ledende Molde er det nå sju poeng. I tillegg har Molde langt bedre målforskjell. Trolig må serielederen tape tre av de fem siste kampene hvis Glimt skal ha noen mulighet til å ta dem igjen, tross at de møtes i siste serierunde.

Mjøndalen sikret seg det som kan vise seg å bli et verdifullt poeng, selv om de fortsatt ligger sist på tabellen med fem kamper igjen å spille.

Publisert: 21.10.19 kl. 20:55







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om