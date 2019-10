PROFIL: Pål André Helland er vant til å svare for seg. Her etter seriekampen mot Odd på Lerkendal i august. Foto: Bjørn S. Delebekk

RBK-leder stoppet Helland-intervju: – Helt håpløst

RBK-profiler reagerer voldsomt etter at mediesjef Trond Alstad grep inn og stoppet et NRK-intervju med Pål André Helland. Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er helt oppgitt over reaksjonen.

Det samme er Roar Strand. Klubblegenden melder på Twitter at han er rystet, og synes det er håpløst at en organisasjonssjef legger munnkurv på spillerne. Strand lurer på hvor det er blitt av åpenheten, og konkluderer med at det er pinlig.

– Jeg synes selvfølgelig dette er helt håpløst. Hvis vi virkelig ikke klarer som klubb å stå imot det spillerne sier i mediene da har man et stort problem, sier Mini.

Det var etter torsdagens bortekamp i Europa League mot Sporting Lisboa (tapte 1–0) at Trond Alstad, som er leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar i Rosenborg stoppet et NRK-intervju med Pål André Helland da spørsmålet kom inn på Ranheim-angriper Michael Karlsens støtte til Helland etter kampen.

Helland har varmet benken etter at Eirik Horneland tok over som trener. I Lisboa kom han inn de siste ti minuttene av matchen. Da statskanalens reporter ville vite hva Helland mente om Ranheim-Karlsens støtte på Twitter ble han nektet å svare av Alstad.

Til NRK sa Alstad: – Kutt, vi snakker ikke om Mikke Karlsen og hva han (Helland) mener om Ranheim, sa Alstad, mens kamera gikk.

RBK-TOPP: Trond Alstad fotografert i forbindelse med rettssaken mot de to tidligere RBK-trenerne Kåre Ingebrigtsen og Eirik Hoftun. I bakgrunnen RBKs styreleder Ivar Koteng. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Alstad fulgte opp med at han er mektig lei av at Ranheim la seg opp i laguttaket til RBK.

«Vi snakker ikke om Mikke Karlsen og hva han mener fra Ranheims side. Det snakker vi ikke om. Det tar vi ikke. Jeg og du har snakket om det før», sier Alstad.

Mini sier til VG at han humret litt da han først så innslaget. Men han understreker at dette overhodet ikke et bra for RBKs renommé. Og han er overbevist om at Helland hadde klart å svare fornuftig om han ikke hadde blitt avbrutt.

– Det er et godt poeng at når Roar Strand, som ikke uttaler seg for ofte, plutselig får nok. Så da bør kanskje noen tenke seg om i klubblokalet til Rosenborg, sier Mini.

Han synes Karlsens ytring er helt ufarlig.

– «Mikke» Karlsen må få lov til å sende ut en slik melding uten at man skal bli sur. Alle som holder på med fotball i Trondheim vet at han har et hjerte for Rosenborg. Det er i beste mening, sier Mini.

Daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, sier til VG at klubben beklager på det sterkeste at NRK-intervjuet ble avbrutt. Slik skal ikke skje understreker hun når VG kontakter henne lørdag.

– Rosenborg beklager på det sterkeste. Vi har beklaget overfor NRK-journalisten. Vi har snakket med Pål (André Andre Heland), og Trond (Alstad). Og han beklager at det gikk ei kule varmt her, sier Tove Moe Dyrhaug.

Nå VG spør om det er innført pressesensur i RBK nå, svarer hun et klart «nei», og utdyper.

– Det er høyt mediepress mot Rosenborg. Det må vi tåle. Vi skal være tilgjengelig for mediene. Og det er lov å spørre oss om hva som helst, sier Tove Moe Dyrhaug.

Kommunikasjonssjef Trond Alstad ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

– Vi har kun fokus på Molde-kampen nå, sier han.

