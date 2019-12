AGENT ELLER IKKE AGENT? Tore Pedersen (t.v.) var sentral i Martin Ødegaards overgang til Real Madrid. Bildet til høyre er fra 22. januar 2015, da nordmannen ble presentert som ny Real Madrid-spiller. Foto: AP, faksimile, VG

Ødegaard-overgangen: Omstridt skattegrep kan ha kostet Real Madrid millioner

Hvem var Tore Pedersen (49) egentlig agent for da Martin Ødegaard (21) signerte sin første kontrakt med Real Madrid?

Et hittil ukjent skattegrep kan ha kostet Real Madrid flere millioner kroner i ekstrautbetalinger til myndighetene.

Det viser e-poster, regneark, fakturaer og andre dokumenter som VG sitter på.

Flere Real Madrid-stjerner har vært i søkelyset til skattemyndighetene i forbindelse med lignende saker tidligere. Men VG kan i dag avsløre at også Ødegaard-overgangen er nevnt i Real Madrids kontrovers med skattemyndighetene.

Et hemmelig dokument, signert 21 måneder etter overgangen, viser hvordan den spanske storklubben planla en millionutbetaling til spanske skattemyndigheter på vegne av en rekke spillere.

Martin Ødegaards navn er oppført på dokumentet.

Men først skrur vi klokken tilbake:

Ødegaard var bare 16 år i januar 2015. Han hadde reist Europa rundt for å besøke noen av verdens største fotballklubber før han omsider signerte for Real Madrid. Med på rundreisen var fotballagent Tore Pedersen.

Så sent som i desember i fjor nektet Pedersen for at han noen gang har vært Ødegaards agent:

– Jeg føler at vi like mye gjorde en jobb for Real Madrid som Martin. Det var på den måten vi ble involvert, via en italiensk agent. Jeg har aldri vært Martins agent, men hjelper ham hvis han spør, sa han.

VG sitter på flere tusen dokumenter om Real Madrid og Martin Ødegaard.

I flere titalls av disse er også Tore Pedersen nevnt.

Real Madrid betalte

Reglene til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) sier at agenter som har vært involvert i en overgang, skal oppgis når det sendes inn overgangspapirer til nasjonale fotballforbund.

«Dersom en mellommann er involvert i forhandlingene av en kontrakt, så skal han være navngitt i den kontrakten» heter det i reglementets punkt 18.1.

VG kan i dag publisere signerte overgangspapirer ment for det spanske fotballforbundet. Der er ikke Tore Pedersen eller den italienske agentkollegaen hans, Stefano Quadri, nevnt. Feltet «spillerens agent» er tomt. Det står heller ikke noe om hvem som er klubbens agent.

AGENT: Tore Pedersen representerte offisielt Real Madrid i overgangen i januar 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

VG har stilt både Pedersen og Real Madrid spørsmål om dette, men uten å få svar.

Ifølge dokumentene tyder det altså på at 16 år gamle Martin Ødegaard gikk i forhandlinger med mektige Real Madrid uten bistand fra andre enn sin far.

Noen måneder etter at overgangen var et faktum, sendte Tore Pedersen og Stefano Quadri, gjennom selskapet Fosdahl Football Management AS, likevel en faktura på én million euro (åtte millioner kroner etter datidens kurs) for arbeidet sitt.

Pengene skulle komme fra Real Madrid, ikke Ødegaard, viser dokumentene.

Ifølge agentkontrakten skyldes betalingen «selskapets, gjennom Pedersens arbeid med å få hentet spilleren Ødegaard til Real Madrid, samt forhandlingene av kontrakten mellom spilleren og Real Madrid».

Tore Pedersen skal altså offisielt ha vært Real Madrids mann i overgangen og påfølgende lønnsforhandlinger.

Skattbar inntekt

I internasjonal fotball er det ikke uvanlig at klubbene betaler agenthonoraret, fordi dette sparer spilleren for en kostnad, samtidig som klubben kan få tilbake moms.

Det er bare én hake ved det hele:

Dersom Tore Pedersen i realiteten representerte Martin Ødegaard, kan en slik avtale være problematisk etter spansk lov. For dersom en fotballklubb betaler agentutgiftene på vegne av en spiller, så skal dette inntektsføres av spilleren og beskattes med 45 prosent.

Det hele kan sammenlignes med en norsk arbeidsgiver som betaler mobiltelefon og bredbånd til ansatte: Dette anses for å være en inntekt som skal beskattes.

Altså: Hvis Tore Pedersen hadde representert Martin Ødegaard, og klubben dekket dette, skulle det vært betalt 450.000 euro - eller 4,5 millioner kroner - i skatt til den spanske statskassen.

Dokumentene VG omtaler i dag stammer fra lekkasjen Football Leaks, som har sitt utspring i det tyske magasinet Spiegel. Deretter ble materialet delt med nettverket European Investigative Collaborations (EIC).

Sa han var Ødegaards agent

I et av dokumentene omtaler Pedersen seg selv som Martin Ødegaards agent. Og i andre kommer det helt tydelig frem at Real Madrid oppfatter Pedersen som en representant for den norske 20-åringen.

La oss ta noen eksempler:

Familien Ødegaard reiste til Madrid midt i september i 2014, fire måneder før avtalen med Real Madrid ble signert. I regnskapene til den spanske klubben står det først «Tore Pedersen og Hans Erik Ødegaard”, etterfulgt av “Oslo-Madrid-Oslo. Årsak: Klubbesøk fra faren til spilleren Martin Ødegaard og hans representant (uthevet av VG)».

Deretter ventet en ny tur til Madrid 3. november i 2014. Denne gangen brukte Real Madrid 34.912 euro - eller drøyt 300.000 kroner - på å leie et privatfly fra Rygge i Østfold. VG har tidligere omtalt at Tore Pedersen var med på flyet. I regnskapene til Real Madrid er det bokført under «Familien og representantene til Ødegaard».

I slutten av februar 2016 skrev en Real Madrid-ansatt til en annen at det skulle holdes av «to invitasjoner til Tore Pedersen (agenten til Ødegaard)» i forbindelse med en kamp.

I mai 2017, altså mer enn to år etter at overgangen var et faktum, var det Tore Pedersen selv som omtalte seg selv som Ødegaards agent. Han ønsket billetter til Real Madrids kamp mot Malaga:

«Kjære Julia. Jeg er agenten til Martin Ødegaard og snakket med José Angel i går. Jeg er i Malaga på søndag og han sa du kunne skaffe to billetter til meg til kampen» skrev Pedersen.

OVERGANGSPAPIRER: Dette er side to på overgangspapirene som var ment til det spanske fotballforbundet. På den første siden er lønn, arbeidsforhold, lag og detaljer om Ødegaard nevnt. Men det står ingenting om bruk av agent, hverken på side én eller to. Foto: FAKSIMILE

Ferskt samarbeid

Hverken Real Madrid eller familien Ødegaard virker å ha kjent Tore Pedersen i lang tid forut for det som skjedde på overgangsfronten høsten 2014:

Midt i november dette året var det fortsatt drøyt to måneder til Martin Ødegaard signerte for Real Madrid. Men hvem Tore Pedersen faktisk representerte, er det ikke nødvendigvis lett å lese ut av den interne kommunikasjonen VG sitter på.

11. november skrev Hans Erik Ødegaard en e-post til Real Madrid:

«Vi har ikke en agent. Vi har hele tiden tenkt at det som betyr noe er Martins utvikling. Jeg tenker at jeg kan håndtere det bedre enn hvilken som helst agent, så vi har ikke følt noe behov for en agent. Men om vi kommer dit at det skal forhandles om en kontrakt, så forstår jeg at situasjonen er annerledes. Ut fra hva du skriver: Forstår jeg deg rett om du mener det er en god idé at vi bruker en agent, og at Tore Pedersen er en flink agent som dere og vi kan stole på?»

26. november gikk det en epost tilbake til Norge og Hans Erik Ødegaard. Avsender var Real-direktør José Angel Sanchez.

«Til slutt, bare et par ord mellom oss to hva gjelder behovet for agent. Jeg er sikker på at ingen andre enn deg og Martin kan ta den rette avgjørelsen akkurat nå. Jeg hadde ikke møtt Tore før vi startet samtalene om Martin, men jeg må innrømme at han virker å være en ganske smart og ærlig fyr. Økonomibiten er ikke så komplisert, men bruken av en agent vil trolig gjøre livet deres enklere. Avgjørelsen er ene og alene deres. Vi snakker gjerne med dere, og vi snakker gjerne med en agent, dersom det er hva dere bestemmer dere for.»

Samtalene fortsatte. 11. januar 2015 - ti dager før kontraktsinngåelsen - tok Hans Erik Ødegaard opp agent som tema igjen.

«Jeg setter pris på at du kan hjelpe med å finne en advokat».

«Men det kan også hende at vi vil bruke Tore Pedersen. Jeg er ikke sikker» skrev han.

PAPPA ØDEGAARD: Hans Erik Ødegaard var sentral i diskusjonene med Real Madrid før Martin Ødegaards overgang til Real Madrid for snart fem år siden. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Kjent tema i Spania

Tidligere i år fortalte VG hvordan 131 spillere og 44 klubber i England er under etterforskning for triksing med skatt - blant annet ved at klubber hevder at agentene har jobbet for dem, og ikke for den aktuelle spilleren.

Akkurat som i Spania: Dette gjøres for å spare skatt og moms.

De spanske advokatene Carlos Carnero og Eduardo Montejo skrev tidligere i år et lengre innlegg på nettstedet Lawinsports.com, der dette ble problematisert. De to jobber i det Madrid-baserte advokatselskapet Senn Ferrero og redegjør i innlegget for hvordan spanske myndigheter i flere år har gransket betaling av agenter på vegne av spillere:

«Spanske skattemyndigheter mente at dersom en agent opptrådte til fordel for spilleren, så er det spilleren som skal betale for tjenesten. Derfor: Dersom klubben betaler avgiften til agenten på vegne av spilleren, så skal det skattes av denne summen som om det var en inntekt for spilleren» skriver de to.

Kuriøst nok benyttet Martin Ødegaard advokathjelp fra nettopp Senn Ferrero da han gikk til Real Madrid for fire år siden. Både Carnero og Montejo bisto den norske 20-åringen.

Senn Ferrero har bistått en lang rekke Real Madrid-stjerner opp gjennom årene. Cristiano Ronaldo og tidligere trener José Mourinho er to av disse.

Carnero og Montejo skriver i sitt innlegg om hvordan flere spillere og klubber i Spania skal ha blitt undersøkt av skattemyndighetene.

«Per nå har det ikke blitt åpnet kriminalsaker i lys av dette. Noen spillere har stilt spørsmål ved tolkningen til skattemyndighetene og har anket avgjørelser fra skattemyndighetene» skriver de to advokatene.

De nevner ikke navn. Men det kunne de gjort, siden stjernespilleren Mesut Özil er én av dem som har fått spørsmål av skattemyndighetene i Spania. Han benyttet - akkurat som Martin Ødegaard - advokatene til Senn Ferrero da han spilte for Real Madrid.

Bøtelagt

Spanske skattemyndigheter gransket en rekke overganger og kontraktsforlengelser i Real Madrid med lupe over en lang periode, viser dokumenter VG og EIC sitter på.

Det tyske magasinet Spiegel har tidligere omtalt hvordan Özil betalte tilbake flere millioner kroner i skatt etter en granskning, samt at han ble ilagt en bot. Saken er anket av fotballstjernen.

Det spanske mediehuset Infolibre har tidligere omtalt hvordan Gareth Bale er den spilleren som har kostet Real Madrid mest i etterkant av bokettersynet fra skattemyndighetene. For waliseren alene, etterbetalte Real Madrid flere titalls millioner kroner for å rydde opp i agentbetalingen.

Bare for perioden 2010 til 2014 måtte klubben etterbetale 92 millioner kroner i skatt. Dette skyldtes betaling til agenter på vegne av spillere i klubben. I tillegg kom en bot på 65 millioner kroner, som høsten 2016 ikke var betalt ennå, i påvente av svaret på en anke.

Og det er i denne sammenhengen at Martin Ødegaards navn dukker opp igjen på en hemmelig fire sider lang Powerpoint-presentasjon i hovedstadsklubben. Det er datert 25. oktober 2016. Da hadde det gått mer enn halvannet år siden nordmannen signerte for klubben.

Avsender er økonomisjefen i Real Madrid. Mottaker er resten av dem som sitter i klubbens økonomikomité. «Pågående skattesaker overfor skattemyndighetene i forbindelse med utbetaling til mellomledd» heter det i overskriften til dokumentet.

I presentasjonen er skatteproblemene og alle summene det opereres med oppgitt.

Og bak Ødegaards navn står det 450.000 euro.

Summen er lik - tilfeldig eller ikke - den skatten det ville utløst dersom Tore Pedersen og makkeren hans hadde jobbet for Ødegaard, og Real Madrid hadde tatt kostnaden for dette, i januar 2015.

AGENTAVTALEN: Denne agentavtalen sikrer Tore Pedersen og Stefano Quadri totalt én million euro, betalt av Real Madrid, for overgangen til Martin Ødegaard. Quadri skulle ha 425.000 euro av denne summen. Pedersen jobbet for Fosdahl Football Management, som var mottaker av resten. Foto: Faksimile

Ifølge det interne dokumentet, klaget Real Madrid på skattekravene, i et håp om å få pengene tilbakebetalt senere. Denne anken er ikke avgjort i det spanske rettsvesenet ennå.

VG har sendt en rekke spørsmål til Martin Ødegaards nye agent, Bjørn Tore Kvarme, i forbindelse med denne saken. Eposten som var stilet til Ødegaard selv, er ikke besvart. Real Madrid og Tore Pedersen ønsker ikke å kommentere saken. Hans Erik Ødegaard har ikke besvart VGs epost.

Publisert: 20.12.19 kl. 08:57 Oppdatert: 20.12.19 kl. 09:53

