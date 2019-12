Firmino avgjorde i ekstraomgangene – sikret Liverpools første VM-tittel

(Liverpool - Flamengo 1–0 eeo.) En kontroversiell dommeravgjørelse så ut til å gjøre kvelden tung for Liverpool, men så viste Firmino klasse da han avgjorde VM-finalen.

Oppdatert nå nettopp

En pasning opp fra Jordan Henderson fant nemlig veien til Sadio Mané, som vendte opp og spilte til en ledig Roberto Firmino.

Brasilianeren hadde bommet to store sjanser tidligere i kampen, men viste sin klasse med en lekker vending og stoisk ro, før han satte ballen i det tomme buret.

NÅ: Se studios dom etter kampen

På det tredje skulle det altså skje for Firmino.

På det fjerde skulle det skje for Liverpool.

Etter finaletap i 1981, 1984 og 2005, kunne Liverpool endelig kalle seg verdensmester i fotball for klubblag.

– Det er fint å vinne et nytt trofé. Vi vil vinne så mange trofeer som mulig, sier kaptein Jordan Henderson.

Det skjedde imidlertid ikke uten dramatikk.

Kontroversiell avgjørelse

Like før full kom Sadio Mané stormende alene med keeper. Rafinha satte inn en desperat takling, og senegaleseren gikk i bakken omtrent samtidig som han avsluttet.

Dommeren pekte på kritittmerket, men VAR mente at hoveddommer Abdulrahman al-Jassim måtte ta en ekstra titt på bildene.

Forseelsen skjedde nemlig helt på hjørnet av sekstenmeteren. Etter litt tenketid gjorde dommeren om avgjørelsen, men det ble hverken dømt straffespark eller frispark.

Det ble isteden dømt ingen forseelse og «spill videre», til Liverpool-spillernes store misnøye og frustrasjon.

– Måten det ble håndtert på, er jeg ikke overbevist om at var den riktige, sa Thomas Myhre i VGTVs studio.

OMDISKUTERT: Dommer Abdulrahman al-Jassim var ikke en populær mann hos Liverpool etter at han ombestemte seg og valgte å ikke tildele Liverpool straffespark. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Store Firmino-sjanser

Kampen gikk dermed til ekstraomganger etter at det det var målløst etter 90 minutter.

Flamengo hadde yppet seg i store deler av kampen, men det var Liverpool som hadde hatt de aller største sjansene.

Roberto Firmino hadde to enorme muligheter til å sette ballen i mål for engelskmennene.

Den ene gangen satte han ballen over, den andre gangen gikk den i stolpen.

Men til slutt klarte altså Firmino å få ballen i mål. Henderson spilte opp til Mané, som vendte opp på vakkert vis og slapp ballen til Firmino, som elegant ventet ut keeper og satte ballen i det tomme buret.

Firmino rev av seg trøyen og jublet hemningsløst.

– Jeg er glad for resultatet og for prestasjonen. Det var vanskelig å spille, men «fair play» til gutta som fortsatte og vant i ekstraomgangene. Vi fant en vei til slutt, sier Jordan Henderson i et VG-sendt intervju.

AVGJØRELSEN: Her setter Roberto Firmino ballen i mål mot Flamengo i klubb-VM i Qatar. Foto: Adam Davy / PA Wire

Publisert: 21.12.19 kl. 21:06 Oppdatert: 21.12.19 kl. 21:54

Mer om

Flere artikler