FORTVILER: Bernd Leno innså raskt at det første baklengsmålet var tyskerens feil. Chelsea-spillerne kunne derimot juble. Foto: John Walton / PA Wire

Kjempebrøler av keeper da Arsenal raknet i Artetas hjemmedebut

(Arsenal - Chelsea 1–2) Arsenal så ut til å cruise inn til en komfortabel hjemmeseier før målvakten rotet det til i feltet. Så ble vondt til verre.

For mindre enn 10 minutter siden

Tyske Bernd Leno feilberegnet innsvingeren fra Mason Mount totalt. Istedenfor å bokse vekk ballen, slo han rett ut i løse luften.

Dermed fikk innbytter Jorginho en enkel jobb med å sette ballen i mål i det tomme buret.

Og som om det ikke var nok: Da Arsenal mistet ballen på vei fremover, ble de nådeløst straffet på en overgang.

Willian fant Tammy Abraham, som sørget for at Chelsea vant sitt andre London-derby på få uker.

Lovende Arsenal-start

Til tross for at Mikel Arteta kun har en drøy uke bak seg som Arsenal-manager, var det mye som tydet på at spanjolen har satt sitt preg på laget allerede.

I Artetas første hjemmekamp som Arsenal-manager, så «The Gunners» så betydelig mer komfortable ut med ballen enn tidligere.

Også Arsenal-stjernen Mesut Özil virket betydelig mer spillesugen da han vartet opp med flere gode involveringer.

Etter 13 minutter kom uttellingen da tyskeren svingte inn en corner, som Calum Chambers stusset videre.

Målsniken Pierre-Emerick Aubameyang rev seg fri fra Emerson og stanget inn 1–0 for vertene på The Emirates.

DIALOG: Mesut Özil har slitt i Arsenal-drakten denne sesongen, men kanskje kan Mikel Arteta få sving på tyskeren i London-klubben. Foto: John Walton / PA Wire

To lag i trøbbel

Byrivalen Chelsea hadde lenge svært lite å svare med. Tammy Abraham hadde en god skuddmulighet, men David Luiz kom til unnsetning og blokkerte forsøket.

Før oppgjøret stod Arsenal med én fattig seier på de siste elleve ligakampene.

Chelsea hadde på sin side kun vunnet to av sine syv siste i serien.

Til slutt viste Arsenal at gamle problemer fremdeles ikke er løst. Scoringer av Jorginho og Tammy Abraham sørget for at Chelsea dro i land hele seieren.

AVGJØRELSEN: Tammy Abraham setter ballen mellom beina på Bernd Leno. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Jorginho kunne vært utvist

Chelsea skal imidlertid prise seg lykkelig for at deres første målscorer fremdeles var på banen da han satte inn utligningsmålet for gjestene.

Med gult kort fra før rev han ned Matteo Guendouzi.

– Da forstår jeg ikke mye av at dommeren velger å ikke vise han det andre gule, mente Erik Huseklepp i TV 2 sitt studio.

Arsenal-spissen Alexandre Lacazette var blant spillerne som mente at dommeren skulle vist ut Jorginho, men fikk isteden gult kort for protestene.

Publisert: 29.12.19 kl. 16:57

