NY KLUBB: Bjørn Maars Johnsen poserer i sin nye drakt. Foto: Ulsan Hyundai

Bjørn Maars Johnsen klar for toppklubb i Sør-Korea

Neste etappe i fotballeventyret til Bjørn Maars Johnsen (28) skal utspille seg i Sør-Korea.

For mindre enn 10 minutter siden

I forrige uke meldte VG at den norske landslagsspilleren var på vei til en toppklubb i Asia. Nå bekrefter spilleren at han er klar for sørkoreanske Ulsan Hyundai.

Johnsen har signert en kontrakt som strekker seg frem til desember 2022.

– Dette er veldig spennende. Det blir et fullt program ettersom de deltar i mange turneringer, sier han til VG.

Ulsan Hyundai endte på andreplass i sørkoreansk K League forrige sesong. Denne uken reiser Johnsen på sesongoppkjøring i Thailand med sine nye lagkamerater. Den 11. februar spiller han trolig sin første kamp i asiatisk Champions League.

Saken oppdateres!

Publisert: 06.01.20 kl. 09:44

Mer om

Flere artikler