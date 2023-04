Joan Laporta (i midten) avfeier påstander om korrupsjon.

Barcelona-presidenten avfeier korrupsjonsanklager

Barcelona-toppen Joan Laporta avviser påstandene om korrupsjon etter utbetalinger til et selskap eid av en spansk dommerleder.

NTB

Spansk påtalemyndighet har fra før siktet Barcelona for korrupsjon etter at storklubben skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.

Det er den tidligere nestlederen Jose Maria Enriquez Negreira i dommerkomiteen i Spanias fotballforbund som mottok de aktuelle pengene mellom 2001 og 2018. Det var gjennom sitt eget firma at Negreira fikk utbetalingene.

Barcelona har hele tiden hevdet at disse pengene var for rådgivning, men Laporta har ikke uttalt seg om saken før mandag.

– FCB har aldri utført noen handling som hadde som formål eller intensjon å få en sportslig fordel i dens favør, sa Laporta, ifølge Marca.

– Aktoratet har ikke vært i stand til å bevise at utbetalingene til selskapene knyttet til Mr. Negreira kan påvirke voldgiftsutnevnelsene eller sportsresultatene. De har ikke vært i stand til å gjøre det fordi det ikke var mulig, fortsatte han.

I mars kunngjorde Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at de hadde satte i gang en etterforskning av saken. På den nylig avsluttede Uefa-kongressen uttalte forbundspresident Alexander Ceferin seg om saken.

– Det er en av de mest alvorlige sakene jeg har sett i fotballen, sa Ceferin i et intervju gitt til den slovenske avisen Ekipa.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post