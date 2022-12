Kommentar

Gåten Messi – jakten på hans hemmelighet

MANNEN OG BALLEN: Lionel Messi gjør seg klar til å ta straffen i semifinalen mot Kroatia.

DOHA (VG) Kan vi forstå det som skjer inne i hodet til denne mannen? Kanskje en scene fra en 23 år gammel film kan hjelpe oss.

Flere hundre pressefolk står rundt Qatar Universitys treningsbane nummer tre. Det er siste trening før VM-finalen.

Lionel Messi (35) ser veldig pigg ut. I en av øvelsene småspurtes det rundt noen hindre, deretter gjennom noen slalåmporter, før det kommer en ball som skal avsluttes mot et lite mål. Det bommes litt her og der. Lionel Messi treffer. Hver gang. Han trenger knapt å se på ballen.

«Now is all» står det på reklameplakatene, og sjelden har det vært et mer treffende budskap. Hans siste VM, hans beste VM, det er nå det må skje.

SISTE TRENING: Messi var i strålende humør på den siste treningen før finalen.

Det er mulig å hevde Diego Maradona på sitt aller skarpeste kan ha vært enda mer dominerende enn Messi. Det er også mulig å mene at Pelé, med sine mål og tre VM-gull, er større, og Alfredo Di Stéfano var jo helt fantastisk, men det er så lenge siden at man må stole på det som fortelles.

Derfor er det like greit å konsentrere oss om det vi ser. Det er vanskelig nok å fatte det.

«Ikke prøv å beskrive ham. Se på ham», har Pep Guardiola uttalt.

Vi teller mål og målgivende, men Lionel Messi er ikke tall. Vi registrerer det lave tyngdepunktet, vi ser driblingene, vi får med oss at ballen sitter fast i beina hans, vi ser det rene balltreffet, vi ser vendingene. Vi ser alt sammen, men skjønner vi noe av det?

Kan man forstå et geni?

Hvordan kan han, i en alder av 35, løper over nesten halve banen, med ballen i beina, med en av VMs beste midtstoppere etter seg, avslutter raidet med å ta en runde rundt motstanderen, fortsatt med ballen i beina og så kommer det en målgivende pasning?

Det er hevdet at Messi ble målt til 4,5 steg i sekundet som 18-åring. Stegene er så korte, ballen beveges med nesten usynlige touch, han blir nesten som en skøyteløper som svinger.

Nettstedet The Athletic har snakket med Jonas Dodoo, en sprintcoach som jobber for det engelske forbundet og bistår en rekke Premier League-klubber. Han mener Messi er bygd for å forandre retning, med det lave tyngdepunktet, dessuten at han har «perfekte bremser» som gjør at han stopper like fort som han starter igjen, og det var slik den kroatiske stopperkjempen Gvardiol ble et offer.

Messi merker at Gvardiol er oppe på siden av ham og stopper ørlite opp. Så full fart igjen, så stopp, før han avslutter med det han altså skal være bygd for: Retningsforandring. Messi finter utover en gang, snur seg helt rundt, bruker bare venstrebeinet til å føre ballen, før pasningen kommer med høyre. Gvardiol er for stor til å henge med, han kommer ikke til, det er Messi-perfeksjon.

Professor Norbert Hagemann og flere andre ved Universitetet i Kassel kom for noen år siden frem til at Messi «ser mer» enn andre spillere, at han oppfatter et større bilde og kan se flere trekk frem. Dermed vil han vite at åpninger dukker opp, og det minner om den litt uvirkelige 1–0-pasningen mot Nederland. Med flere spillere etter seg og egentlig ingen tid til å se opp, må han ha gjort det likevel. Han må ha visst.

MESTERVERK: Lionel Messi snirkler den målgivende pasningen gjennom til Nahuel Molina (nummer 9).

Det er mange fotballspillere som er raske, som har overblikk og teknikk – men de klarer ikke å bruke det på samme måten som Messi, og da må vi kanskje inn i hodet hans.

Det ser aldri ut som Lionel Messi har dårlig tid. Kan det være slik at han heller aldri føler at han har det?

Tyskerne mener han klarer å analysere situasjonene raskere enn alle andre, samtidig har han teknikken til å utnytte den egenskapen. En iransk bioingeniør og en skotsk matematikkprofessor har skrevet en avhandling der de konkluderer med at «tiden går saktere i Messis nervesystem».

De viser til flere teorier og modeller, og mener i korte trekk at Messi har mer avansert motorikk enn andre, for ham føles det som at ting skjer litt saktere.

Kanskje er dette hans hemmelighet, at han har bedre tid til å tenke, og da er vi tilbake i filmscenen. Det er Robert Moreno, assistenttrener i Barcelona i tre sesonger, som trekker den frem, fra «The Matrix». Keanu Reeves blir skutt på, men for ham kommer kulene i sakte film og han kommer seg unna. For ham står tiden nesten stille, han har kontroll.

«For meg spiller Messi fotball på den måten. Alt skjer saktere i hans hode enn det gjør i alle andres,» sier Moreno til The Athletic.

I QATAR: Trond Johannessen.

Var det derfor Messi i løpet av et tidel oppfattet ballen som kom tilsynelatende lynkjapt på ham før han ga Argentina ledelsen mot Australia? Messi følte muligens ikke at han hadde dårlig tid ...

Alt dette er teorier, det eneste vi vet med sikkerhet er at Lionel Messi har dominert uke etter uke, år etter år, omtrent alltid god, aldri dårlig og kanskje går det hundre år før fotballen ser noe lignende.

Kanskje har heller ikke Messi forklaringen på gåten. Kanskje han bare gjør det som er naturlig og ikke tenker mer på det.

Men det er noe han tenker på foran finalen, og det er ikke veldig avansert. Lionel Messi har alltid delt rom med kompisen Sergio Agüero, og de sov sammen før Copa America-triumfen i fjor, Messis første store tittel med landslaget.

Agüero har lagt opp, men overnaturlig kraft skal man ikke tulle med.

Natten før VM-finalen flyttet han inn til Messi igjen.