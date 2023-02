Thorsby ble nektet vinnermål av VAR

(Ajax – Union Berlin 0–0) Morten Thorsby trodde han hadde gitt Union Berlin 1–0-seier over Ajax på bortebane, men scoringen hans i det 65. minutt ble VAR-annullert for hands.

Jerome Roussillon la inn fra venstre, og hardt presset av to Ajax-spillere dempet Morten Thorsby ballen på brystet og banket den i nettet.

Så viste det seg at ballen så vidt hadde vært borti armen hans. Kenneth Taylor dro ham litt i armen mens han dempet ballen, og høyre overarm var så vidt borti ballen. Thorsby prøvde forgjeves å overbevise dommeren om at det var skulderen og ikke armen, men målet ble annullert.

Det var en av to store sjanser for Thorsby.

Går normalt inn

I det 57. minutt fant høyrekant Josip Juranovic ham med et innlegg, og han fikk nikke helt upresset. Han fikk ikke god nok retning på den, og keeper Geronimo Rulli reddet.

– Vi fikk et godt resultat, men vi kunne ha fått et bedre et. Jeg hadde to store sjanser, og den første går normalt i mål. Med litt hell kunne vi ha vunnet, men vi er glade for 0–0 også, sa Thorsby i et intervju vist på Viaplay.

Den tyske klubben har uansett et godt utgangspunkt foran returkampen hjemme i Berlin neste uke, og har alle sjanser til å ta seg til åttedelsfinale i europaligaen. Union slapp ikke Ajax til en ordentlig målsjanse torsdag.

Supporterne vant

Det var ikke bare Union-spillerne som imponerte. Lagets supportere overdøvet Ajax-fansen på Johan Cruyff Arena, det gjør ikke hvem som helst.

– Supporterne vår er alltid fantastiske. De synger alltid høyere enn de andre, sa Thorsby.