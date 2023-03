Kyle Walker i aksjon for Manchester City mot Newcastle tidligere i måneden.

Kyle Walker slipper straffesak – ble anklaget for blotting

Manchester Citys stjerneback Kyle Walker ble nylig beskyldt for å berøre én kvinne og for å blotte seg på en bar, men politiet går ikke videre med saken.

Det er konklusjonen etter Cheshire-politiets etterforskning, melder nyhetsbyrået AFP.

Tidligere i måneden la avisen The Sun ut et videoopptak av Walker på en pub i Wilmslow, som ligger 14 kilometer sør for Manchester. Overvåkingsbildene av den engelske landslagsprofilen gikk deretter viralt i sosiale medier.

På videoen kunne man se en beruset Walker berøre minst én kvinne og blotte seg for andre kvinner. Hendelsen skal ha funnet sted 5. mars etter at Manchester City slo Newcastle 2-0 i Premier League.

– Undersøkelsene er ferdiggjort. De inkluderte samtaler med dem som var direkte involvert. En 32-årig mann fra Prestbury deltok frivillig i et avhør på politistasjonen 16. mars. Det er blitt håndtert utenfor rettssystemet, og saken er nå avsluttet, sier en talsperson for Cheshire-politiet.

City-manager Pep Guardiola har omtalt episoden som en «privatsak» og sagt at den er blitt håndtert internt.

