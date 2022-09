SØNN OG FAR: Far Alfie er blant Erling Braut Haalands viktigste støttespillere. Her fra en showkamp på Skaugum med kongefamilien mot Vivil IL.

Ny Haaland-dokumentar viser detaljer rundt klubbvalget

Erling Braut Haaland (22) innrømmer at han slet med nattesøvnen foran valget om ny klubb. For å skille de ulike mulighetene, hadde han et poengsystem.

– Før jeg går og legger meg, tenker jeg på det. I natt fikk jeg ikke sove med engang, så da begynte jeg å tenke på det, sier Haaland i dokumentaren «Haaland: Valget».

Lørdag klokken 08.00 slipper Viaplay dokumentaren som følger spissen gjennom vinteren og våren som var, en periode han skulle bestemme seg for klubbfremtiden. Til slutt endte Haaland med å dra fra Borussia Dortmund til Manchester City. Enigheten ble bekreftet 10. mai.

I dokumentaren røper faren Alfie at Haaland og teamet rundt hadde et poengsystem for å rangere de ulike klubbene det sto mellom. Dette var noen av faktorene Alfie nevnte:

Behovet for en «nummer ni» (en type spiss)

Hvor bra laget er

Størrelsen på klubben

Økonomien

Kvaliteten på ligaen

Fansen og stadion

Hvordan laget vil endre seg

21. februar uttalte Alfie at det var fem-seks klubber det sto mellom, mens man «helt ærlig» kunne kutte det ned til tre. Faren sier på et tidspunkt at det var ett poeng som skilte klubb nummer én og nummer to.

Flere medier skrev at det til slutt sto mellom Manchester City og Real Madrid, men Bayern München var også svært aktuelt lenge.

– På vår liste er de (Bayern) nummer to, akkurat nå. City er det beste laget tror jeg. Real Madrid er nummer tre. PSG er nummer fire. Også har du noen engelske som er ganske gode, både Liverpool og Chelsea utenom City. Så er Barcelona i samme rekka. Liverpool er også helt oppe der, sa Alfie Haaland i februar.

NYE TIDER: Før var Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland rivaler i Bayern München og Borussia Dortmund. I sommer har begge byttet klubb: Lewandowski til Barcelona og Haaland til Manchester City. Til venstre Pep Guardiola, Haalands nye manager og Lewandowskis gamle i Bayern.

Et stort spørsmål rundt den mulige overgangen til Bayern München, var hva som ville skje med stjernespissen Robert Lewandowski. Han gikk til slutt til Barcelona.

Haaland svarte på hva han trodde Lewandowski tenkte om ryktene om at nordmannen skulle til Bayern.

– Om jeg tenker i Lewandowskis hode ... Jeg vet ikke hvor mange mål og titler han har for den klubben, men du kan jo tenke deg at du synes synd på ham. Seriøst. Men samtidig er det en mulighet for han å ta sitt siste steg i karrieren, sier Haaland.

For å se for seg hvilken klubb han skulle dra til, kunne han sette seg ned og bruke fantasien ved å se for seg selv i en drakt og forestille seg følelsen av å score for laget.

Haalands klubbvalg har vært omdiskutert blant noen på grunn av Manchester Citys eiere. Klubben ble kjøpt av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan for 14 år siden. Klubbeierne befinner seg i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, hvor det er dokumentert manglende ytringsfrihet og likestilling. Amnesty har også fokusert på hvordan politiske motstandere er dømt på urettmessig vis, og at de skal ha blitt torturert til å «tilstå».

Haaland får ikke spørsmål om problemstillingen i dokumentaren, der intervjuer Jan Åge Fjørtoft i sommer beskrev at de fikk «usedvanlig god tilgang».

22-åringen svarer imidlertid på hvilket forhold han har til penger. Han svarer det ikke er hovedfokuset eller en drivkraft, men at alle vil tjene mest mulig og at det er i bakhodet.

Viaplay og Haaland inngikk tidligere i år et samarbeid som inkluderer at Haaland er ambassadør for rettighetshaveren. Det har flere problematisert.