SPEIDER: Jo Nymo Matland overværer kampen mellom KFUM og Moss i Obosligaen. På jakt etter nye talenter som TIL kan nyte godt av.

Her sitter en av hemmelighetene bak Tromsøs opptur

MOSS (VG) Med et av de laveste budsjettene i ligaen, og med flere spillere hentet fra lavere divisjoner, har Tromsø blitt et topplag i Eliteserien. Vi ble med speider Jo Nymo Matland på jakt etter nytt gull.

Kortversjonen Tromsø IL har blitt et topplag i Eliteserien til tross for et av de laveste budsjettene i ligaen.

Speider Jo Nymo Matland tror det er over 50 spillere i Obosligaen som kunne spilt i Eliteserien.

Tromsøs sportssjef, Lars Petter Andressen, mener at Gaute Helstrup har vært en avgjørende faktor for lagets suksess siden han kom inn som trener i 2020.

Klubben har også jobbet for å forbedre trenerteamet, fasilitetene og spillerlogistikken.

Nøkkelspillere som Warren Kamanzi, Sakarias Opsahl, Vegard Erlien, Niklas Vesterlund, Yaw Paintsil og Jakob Napoleon Romsaas har blitt rekruttert fra lavere divisjoner og har oppnådd suksess i Tromsø.

Andressen uttrykker behov for å øke inntektene til klubben, både gjennom bedre prestasjoner og salg av spillere.

Han mener også at en innendørs elleverbane er nødvendig for bedre vintertrening. Vis mer

– Jeg er ganske sikker på at det er over 50 spillere i Obosligaen som kunne spilt i Eliteserien. Helt sikkert flere også.

Jo Nymo Matland sitter øverst på tribunen på Melløs. På matta spiller hjemmelaget Moss mot KFUM og Matland er på plass for sin arbeidsgiver Tromsø.

Hvem han kikker på er hemmelig, men VG har fått bli med TIL-speideren på jakt etter Tromsøs neste suksessignering. De har det blitt noen av de siste årene.

Spillere fra Ranheim, RBK 2, Kjelsås og Skeid har blitt nøkkelspillere for et Tromsø-lag som ligger på tredjeplass. Det til tross for at TIL er blant lagene med lavest budsjett i Eliteserien.

Hva har skjedd?

– Vi må vel egentlig tilbake til 2014, sier Lars Petter Andresseen.

TILs sportssjef har vært i klubben i 12 år i de aller fleste roller. Siden 2020 har han hatt mye av det sportslige ansvaret før han først i fjor rent offisielt ble sportssjef.

På de snart fire årene har det skjedd mye.

I Gaute Helstrups første sesong som TIL-trener i 2020 ledet han laget til opprykk fra Eliteserien. Siden den gang har pilen pekt bare en vei. Nå ligger «Gutan» på tredjeplass i Eliteserien.

Inkluderer du poengene fra siste halvdel av sesongen i fjor, får man samme plassering.

Tromsø har befestet seg som et topplag i norsk eliteserie.

2014, som Andressen nevner, var året da TIL så smått begynte å rydde i egen økonomi. Den store revolusjonen skjedde dog med Gaute Helstrup, mener sportssjefen.

– Han kom inn og var ekstremt opptatt av å bygge klubben fra dag en. Der andre trenere ville ha inn rutinerte spillere, ville han bygge klubb, sier sportssjefen.

– Vi valgte å forynge spillergruppa etter opprykket og satse på yngre krefter, sier trener Gaute Helstrup.

I samtalene med VG har TILs nøkkelpersoner listet opp noen punkter, for å prøve å gi en forklaring på hvordan Tromsø har etablert seg som et topplag i Eliteserien.

Hovedtrener i Tromsø, Gaute Helstrup.

1. Forbedre og forstørre trenerteamet

I Obosligaen i 2020 hadde TIL fire personer i støtteapparatet.

– Det var meg, Gaute, keepertrener og fysio. Vi hadde kanskje det minste teamet i Obos, sier Lars Petter Andressen.

Det samme tallet er nå økt til ti. I tillegg er Jo Nymo Matland fra denne sesongen ansatt som speider på hundre prosent basis. Han har base i Oslo, men er oppe i Tromsø en uke av gangen for å følge treninger og være tett på.

2. Forbedret fasiliteter.

Nytt kunstgress på Alfheim har vært en kjærkommen nyvinning for spillerne. Det utskjelte dekket ble byttet i fjor sommer til en pris av fem millioner kroner.

3. Spillerlogistikk.

Et punkt som bringer oss tilbake til Melløs. To lag med flere spillere som passer inn i Tromsøs profil. Unge, sultne og ambisiøse.

Listen begynner nemlig å bli respektabel:

Warren Kamanzi ble hentet fra Rosenborg sitt andrelag foran forrige sesong. Ett år senere var han solgt til Toulouse for et tosifret antall millioner.

Sakarias Opsahl ble veid og funnet for lett i Vålerenga. Nå er han dønn fast på laget som kjemper i toppen av Eliteserien.

Vegard Erlien ble hentet uten overgangssum fra Ranheim. Han står med åtte mål i Eliteserien denne sesongen.

Niklas Vesterlund var ute i kulden i Trelleborg på nivå to i Sverige. Nå er større klubber enn Tromsø interessert etter spillet hans i Eliteserien.

Yaw Paintsil har gått rett fra Kjelsås i 2. divisjon til å bli en nøkkelspiller i Tromsø.

Jakob Napoleon Romsaas storspiller etter overgangen fra Skeid.

I tillegg har August Mikkelsen fra egne rekker blitt solgt til Hammarby for over 20 millioner.

Den siste uka har Casper Øyvann blitt solgt til Molde for en totalpakke for over 20 millioner. Samtidig har TIL, etter det VG erfarer, avslått et bud på Romsaas.

– Det handler om å treffe rett spiller i rett klubb. Det er mange spillere i Obos som er gode nok til å spille Eliteserien, så er det ikke sikkert det alltid er en god match i TIL. Der vi er økonomisk er det helt utenkelig å kjøpe eliteseriespillere fra en annen klubb. Vi kan ikke matche noen på lønn. Har ikke penger til overgangssum, sier speider Matland.

Jo Nymo Matlands spillerkarriere startet i Tromsø, og tok ham senere til klubber som HamKam (bildet), Aalesund og Royal Antwerp.

– Vi hentet Sakarias fra Vålerenga for nesten en slikk og ingenting. Nå er han en av de beste midtbanespillerne i Eliteserien. Det er de historiene vi lever av og sikter mot.

– Vesterlund er et annet eksempel. Hvis du ikke bryter gjennom på A-laget i FC København, betyr ikke det at du ikke kan spille Eliteserien. Vi prøver hele tiden å være obs på de som ikke slår gjennom med en gang i de beste miljøene, sier Matland.

Hvert år slippes Eliteseriebarometeret. Det er en oversikt over økonomien i norsk fotball og i eliteserieklubbene.

Når det kommer til personalkostnader i sportslig avdeling, var det i 2022 kun ett lag som brukte mindre penger enn Tromsø: Nedrykkslaget Jerv.

– Vi har ligget der nede hele veien. De fleste klubbene ligger foran oss på lønnsbudsjett. Vi har ikke økt lønnsbudsjettet på spillerne de siste årene, men vi har økt kostnadene rundt spillere, sier sportssjef Andressen.

– Skal vi henge med så kan vi ikke være lavest på lønn hele veien. Det blir krevende, sier han.

Det å finne gode spillere til en lav pris som kan øke i verdi er vel strengt talt noe alle klubber i verden jakter. Så hvorfor har Tromsø lyktes de siste årene?

– Den største plussen vår i forhold til andre sammenlignbare klubber, er jo at vi har den beste treneren. Jeg har hatt han som trener selv og har hatt mange andre trenere. De beste klubbene gjør sjelden bomkjøp fordi trenerne får dem til på et vis, sier speider Matland.

– Men hva ser du etter?

– Litt flåsete sagt så ser vi etter noen som har spisskompetanse, og så får treneren fikse resten. Vi har ikke råd til å kjøpe noen som er ferdigslipte. Vi prøver å finne noen som er veldig gode på noe. Så vil vi helst hente spillere som kan bli mye bedre og selges videre. Ikke at de alltid skal selges videre, men jeg ser ikke for meg at vi kommer til å hente så mange spillere som er eldre enn 24–25.

Jo Nymo Matland, her i samtale med KFUM-entusiast Esten O. Sæther.

Ingen regler uten unntak. For to år siden hentet TIL stopperen Christophe Psyché på 33 år. Han har også blitt en sentral spiller i topplaget.

– Vi ønsker å tørre å bruke godfotene. Så vil vi ikke ha noen unnasluntrere, sier Gaute Helstrup.

I den halvtimen vi snakker med suksesstreneren, snakker han mye om trening. Det er trening som har gjort og skal gjøre dette TIL-laget bedre.

– Vi ser først og fremst etter sult og mentalitet. Spillere som tydelig ser at de kan utvikles videre. Så ser vi etter egenskaper og X-faktorer som vi tror kan bli veldig bra i Eliteserien, sier Helstrup.

– Det handler om å jobbe godt med treningsplanlegging. Vi ønsker, som mange andre, å trene med bra intensitet og tempo ofte. Samtidig med bra kvalitet. Da må vi ha spiller med treningsvilje og som tåler trening. Jeg tror det er veldig lite hokus pokus. Man må skape gode vaner og en god kultur, sier Helstrup.

TIL har altså gjort mye med fasiliteter og støtteapparat de siste årene, men fortsatt er det en elefant i rommet der oppe på 69 grader nord.

I hele Tromsø finnes det ikke en innendørs elleverbane.

– Vi må ha det om vi skal henge med. Det er helt avgjørende og nesten utrolig at vi klarer å være der vi er med de vinterforutsetningene vi har, sier Lars Petter Andressen.

Sportssjef Lars Petter Andressen i TIL.

Han sier mangelen på hall fører til ekstra reiseutgifter for en klubb som allerede har store utfordringer med reisekostnader.

Nå snakkes det om at en storhall i Tromsø kan være på plass innen noen år. Kanskje er det et grep som gjør at TIL for alvor befester seg i toppen av norsk fotball.

Så vil det nok heller ikke nytte å fortsette å være en av klubbene som bruker minst penger. Skal TIL ta steg, må alt i klubben opp på et nytt nivå. Også pengebruken.

– Vi må øke inntektene våre. Nøkkelen da vil være å gjøre det bra, samt gode spillersalg. Vi har hele veien snakket om at vi ønsker å ta klubben tilbake til Europa. Da må vi bygge klubben steg for steg. Da må vi ha mer økonomi og enda bedre fasiliteter, sier Andressen.

– Vi håper at vi kan ta steg på de områdene. At vi klarer å øke inntekter og dermed bruke mer penger på spillergruppa. Men vi må ta det i riktig tempo. Vi har ikke lyst til å ta for store jafs, sier Helstrup.

Tilbake i Moss setter vi oss i bilen. Notatblokka til Jo Nymo Matland ble liggende uåpnet gjennom hele kampen, uten at det nødvendigvis betyr noe den ene eller andre veien.

Om noen fra KFUM eller Moss blir å se i Tromsø de neste årene gjenstår å se.

