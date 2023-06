STOLT: Cristiano Ronaldo ble hedret før kampstart.

Ronaldo med milepæl: − Jeg følger ikke rekordene, de følger meg

(Island - Portugal 0–0, kampen pågår) Cristiano Ronaldo (38) er blitt den første spilleren til å nå 200 landskamper. Det ble hyllet med blomster før kampstart mot Åge Hareides Island.

Portugiseren la ikke skjul på at han gledet seg til å bli den første spilleren til å klare den milepælen.

– For meg er det en ekstremt viktig milepæl. Det betyr mye. Det har alltid vært en drøm å spille for landslaget. Å spille 200 kamper er ikke for alle, sa Ronaldo på en pressekonferanse dagen før kampen, ifølge ESPN.

Før kampstart mottok Ronaldo blomster og en innrammet Portugal-drakt med tallet 200 av arrangørene på stadion Laugardalsvollur i Reykjavik.

Ronaldo er veldig stolt over å nå et tall som han innrømmer at han ikke trodde han ville nå.

– Det er et rundt, nydelig tall som ingen har. Jeg sier det oppriktig: Jeg følger ikke rekordene, de følger meg. Jeg er glad, og det er min motivasjon å fortsette å spille på det høyeste nivået på landslaget, sier Ronaldo.

Kuwaits Badr Al-Mutawa hadde den gamle rekorden på 196 landskamper.

I sin 198 landskamp, scoret Ronaldo to mål mot Luxembourg:

Åge Hareide står på motsatt banehalvdel med sitt Island, i den fjerde runden i EM-kvalifiseringen som pågår for øyeblikket. Den kan du følge her.

Hareide delte sine tanker om Ronaldo på sin pressekonferanse før kampen.

– Jeg kjenner Ronaldo fra Manchester United-dagene, vi snakker om siden han var 20 år. Måten han spilte på og trente var fantastisk. Han er en fantastisk spiller, som når et utrolig nummer. Men vi er her for å ødelegge dagen hans, sa Hareide, ifølge islandske Visir.

EM-vinnerne fra 2016 topper gruppe J i EM-kvalifiseringen med full pott etter tre kamper. Slovakia følger to poeng bak.