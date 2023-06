NORSK SISTESKANSE: Kristoffer Klaesson står i mål for Norge i U21-EM søndag kveld.

Endring før skjebnekamp: Klaesson må redde Norge

CLUJ, ROMANIA (VG) Kristoffer Klaesson (22) får tillit i U21-landslagets EM-kamp mot Frankrike, etter at Mads Hedenstad Christiansen (22) tabbet seg ut mot Sveits.

– Vi har møtt Frankrike før. Det er et bra lag, men vi er også solide. Vi kan gjøre alt, sier Klaesson før det VG-sendte oppgjøret fra Romania.

Torsdag tok Norge ledelsen 1–0 mot Sveits med en kunstscoring av Emil Ceïde (21), men to svake inngripener av Hedenstad Christiansen bidro til et 1–2-tap i mesterskapspremieren. Nå kan Norge ryke ut av U21-EM søndag kveld.

I mål mot Frankrike står Leeds-keeper Kristoffer Klaesson. Det skal ha vært bestemt allerede før åpningskampen. Avgjørelsen bidro til forvirring i pressesonen etter tapet for Sveits, hvor Hedenstad Christiansen nektet for å ha fått beskjed om keeperbyttet, og et oppklaringsmøte med pressen dagen etterpå.

– Man kan si at det er en utradisjonell løsning, men det er ikke uvanlig for oss. Det er det jeg vurderer som det beste for Norge, forklarer Leif Gunnar Smerud om valget.

Landslagssjefen opplyste samtidig at også andre spillere på laget har fått lignende beskjed. Dermed kan det ligge an til overraskelser i startelleveren mot Frankrike, etter at Oscar Bobb (19) var Norges beste mot sveitserne.

VILLE OPPKLARE: Kristoffer Klaesson, trener Leif Gunnar Smerud og Mads Hedenstad Christiansen stilte til en felles pressekonferanse i Romania etter 1–2-tapet for Sveits.

Det forhåndsbestemte uttaket virker ingen av keeperne spesielt glad for.

– Det er Leif sitt valg og det er ikke så mye mer å si om det. Jeg gidder egentlig ikke å snakke om det, sier Klaesson.

– Syns du det er et riktig valg?

– Som sagt, det er Leif sitt valg. Han er trener. Da kan man ikke gjøre noe med det.

Hedenstad Christiansen skal ha fått beskjed tre dager før åpningskampen om at han uansett ikke ville spille mot Frankrike. På spørsmål fra VG om det påvirket inngangen hans til Sveits-matchen, svarer Lillestrøm-målvakten slik:

– Det er en beslutning Leif tok. Det er ikke noe mer å si om det.

Like etter Norges tap for Sveits, vant Frankrike 2–1 mot Italia. Søndag kveld får Norge en uhyre tøff oppgave med å ta poeng fra «Les Bleus».

Kampen sendes gratis på VG fra klokken 19.15.

Hvis Norge skal lykkes, må keeper Klaesson trolig levere en praktkamp. Etter å ha blitt solgt fra Vålerenga til Leeds sommeren 2021, debuterte Oslo-karen i Premier League i mars i fjor. Selv om det ikke har blitt flere opptredener på Englands øverste nivå, mener Klaesson at han har utviklet seg stort de to siste årene.

DEBUTEN: Kristoffer Klaesson var med på å vinne med Leeds mot Wolverhampton i sin første Premier League-kamp i mars i fjor.

– Det har egentlig vært helt ekstremt. Jeg føler at jeg er en ny person både på og utenfor banen. Det har hjulpet mye, sier 22-åringen.

– Treningshverdagen min har blitt veldig mange hakk bedre. Det har egentlig bare vært en stor drøm, hele greia. Jeg må bare fortsette å kjøre på.

Neste utfordring er i landslagsdrakten. Avspark mot Frankrike er klokken 20.45 norsk tid.