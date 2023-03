UTESTENGT: Tottenhams fotballdirektør Fabio Paratici (i svart dress) er utestengt på globalt nivå.

Fifa utestenger Tottenham-direktør – straff i Italia gjøres global

Fabio Paratici er satt ut av spill som fotballdirektør i Tottenham. Fifa har gjort om hans 30 måneder lange utestengelse i Italia til å gjelde i hele verden.

Det var i januar at Paratici ble ilagt en utestengelse på 2,5 år av Italias fotballforbund. Årsaken var at han ble funnet skyldig i falsk regnskapsføring fra tiden som sportsdirektør i Juventus.

Klubben ble også straffet med trekk på hele 15 poeng. I tillegg ble det sanksjonert mot flere andre Juventus-topper, deriblant tidligere klubbpresident Andrea Agnelli, men Paratici fikk den hardeste dommen.

50-åringen forlot italiensk fotball og sluttet seg til Tottenham i juni 2021. Onsdag bekreftet Fifa at utestengelsen er blitt gjort global. Det gjør det vanskelig for Paratici å fungere i rollen han har i Nord-London.

Han har hele tiden avvist å ha gjort noe ulovlig. Straffen kom etter anklager om at Juventus hadde verdisatt og solgt spillere for høyere summer en det de egentlig var verdt.

Så sent som tirsdag uttalte Paratici til Tottenhams nettsider at han og klubben er fokusert på å finne en erstatter for Antonio Conte, som nylig fikk sparken som Spurs-manager.