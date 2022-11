Kommentar

Nå er politikken OVERALT

POLITISK KAMP: USA møter Iran i neste VM-kamp.

AL KHOR (England-USA 0–0) Den politiske dimensjonen ved et merkelig mesterskap nekter plent å slippe taket. Nå skal den også inn på banen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det kunne vært en kveld der den blendende fotballen hadde havnet i sentrum.

En anledning for Gareth Southgates stjernegalleri til å gi britene nok et håp om å bli kvitt 1966-spøkelset, ved å følge i samme sprudlende spor som franskmenn og spanjoler.

I stedet ble det en sovepille av en fotballkamp.

Den var så tam at det er større grunn til å skrive om den nerven som er reell i gruppe B: Da er vi med begge bena rett tilbake i politikkens verden, om enn med et annet fortegn enn det som så langt har preget ordskiftet i et utskjelt VM.

Denne gangen handler det ikke om homofiles rettigheter, tvilsomme tildelinger eller maktkamper med tjuvtriks. Nå skal vi rett og slett få et hatoppgjør langs en klassisk akse, og da snakket vi om en krasj som virkelig yter begrepet rettferdighet.

USA på den ene banehalvdelen.

Iran på den andre.

PROTESTERTE: Iran sang ikke med på nasjonalsangen i første VM-kamp mot England.

Så sant England slår Wales, og det bør selv fredagens slappiser klare greit, snakker vi om the winner takes it all på Al Thumama Stadium tirsdag 29. november.

I presserommet under «teltet» på Al Bayt fire mil utenfor Doha, er USA-trener Gregg Berhalter godt fornøyd med resultatet.

Laget hans nøytraliserte England greit, en oppgave som ble temmelig takknemlig gitt hvor lite de hvitkledde fant det for godt å bevege seg. Nå skal han forberede spillerne sine på å møte en nasjon som ikke står altfor høyt i kurs i hjemlandet, for å si det mildt.

På spørsmål fra VG om hvordan det blir å møte fedrelandets nemesis i en kamp der VM-avansement ligger i potten, var Gregg Berhalter krystallklar på å tone ned den politiske dimensjonen.

«Jeg ser for meg en veldig intens kamp fordi begge lag vil videre, ikke på grunn av politikk. Vi er fotballspillere, de er fotballspillere, vi konkurrerer og det er det», sa USAs trener fra podiet.

På arena etter arena blir det imidlertid tydeligere at det ikke helt stemmer at idrett og politikk er atskilte størrelse. Dette møtet er ingen vanlig match, uansett hva som påstås.

For Irans spillere vil et møte med USA naturligvis legge en ytterligere emosjonell dimensjon til et allerede særdeles følelsesladd mesterskap. Mens demonstrasjonene herjer i hjemlandet, startet VM med at det iranske laget ikke sang nasjonalsangen.

Det gjorde de i kamp to, som endte med seier mot Wales, dog med et kroppsspråk som ikke akkurat oste av begeistring.

Mens det diskuteres internt om det iranske landslaget tilhører folket eller regimet, blir det interessant hvordan det påvirker at det er USA som står på motsatt banehalvdel.

Med fire poeng på to kamper og svake Wales igjen, skal det svært mye til for at England ikke lunter seg videre.

Men etter en aften kjemisk fri for adrenalin, er det i det minste grunn til at blodpumpen får kjørt seg når den andre plassen i sluttspillet skal avgjøres i «hatets pulje».