Jeppe Kjær er klar for Bodø/Glimt.

Dansk stortalent klar for Bodø/Glimt

Bodø/Glimt fortsetter å bruke penger. Nå henter de en dansk unggutt fra Ajax.

Jeppe Kjær (18) har signert for bodøværingene, det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Unggutten regnes som et av Danmarks største talenter og har signert en kontrakt på 4,5 år.

– Det er en god følelse. Jeg ser frem til et godt opphold i Bodø/Glimt, sier han i et intervju med klubben.

Glimt var ikke alene i kampen om 18-åringens tjenester. I desember kunne Ekstra Bladet fortelle at både FC Nordsjælland, AGF og AC Horsens ønsket Kjær. Likevel falt valget på Bodø/Glimt.

– Jeg synes det her er meget spennende. Jeg har vært i møte med klubben. De har kontroll på alt, og har en god plan for meg. Det betyr mye for meg og min familie. Glimt er en familieklubb, og det tror jeg passer meg bra nå. Jeg har behov for det, sier han i intervjuet.

Kjær kommer fra den nederlandske talentfabrikken Ajax, men det har ikke gått på skinner for den talentfulle dansken, som kun har spilt for Ajax’ ungdomslag. Nå er det på tide med nye utfordringer for kantspilleren.

– Jeg har vært 2,5 år i Ajax hvor det har gått litt opp og ned. Ikke alt har gått min vei. Jeg fant ut at jeg ville se etter noe nytt. Jeg spilte lite på slutten, men jeg har lært mye av å være der, forsikrer han.

18-åringen har også en fortid i AC Horsens, samme klubb som Rosenborg hentet Casper Tengstedt fra i fjor. Debuten for den danske klubben gjorde Kjær til tidenes yngste spiller i Superligaen - bare 16 år gammel.

Det øses ut penger i nord. Fra før av dette overgangsmarkedet har Glimt også signert Fredrik Bjørkan, Omar Elabdellaoui, Odin Bjørtuft, Pemi Faris og Adam Sørensen.