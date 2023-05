1 / 3 Karina Sævik jublet godt etter å ha styrt inn Vålerengas 1-1-mål hjemme mot Røa i Toppserien onsdag. Thea Bjelde delte ut slengkyss etter å ha tatt Vålerenga opp i 2-1-ledelse hjemme mot Røa i Toppserien onsdag. Tuva Espås omfavnes etter å ha sendt Røa i ledelsen i byderbyet borte mot serieleder Vålerenga. forrige neste fullskjerm Karina Sævik jublet godt etter å ha styrt inn Vålerengas 1-1-mål hjemme mot Røa i Toppserien onsdag.

Vålerenga snudde til derbyseier – økte luken i Toppserien

Thea Bjelde tuppet inn målet som ga Vålerenga 2-1 hjemme mot bynabo Røa i Toppserien onsdag. Ligalederen er ubeseiret og har vunnet sju av ni kamper.

NTB

Vinnerscoringen kom halvveis ut i 2. omgang. Da vippet Bjelde pent ballen over Røas burvokter og gjorde sitt fjerde seriemål for sesongen.

I forkant av målet slo Olaug Tvedten en lang ball i bakrom. Hun hadde også servitørrollen på Karina Sæviks utligning like før pause.

Røa tok ledelsen i Oslo-derbyet etter en snau halvtime. Et frekt frispark fra Tuva Espås gikk under muren og i nettet via en VIF-fot. Retningsforandringen satte keeper Jalen Tompkins helt ut av spill.

Det kom ingen umiddelbar respons fra Vålerenga, men i det 44. minutt fant vertene en åpning. Tvedten sendte en flott pasning mot Sævik, som dro av en forsvarer og styrte inn 1-1 i lengste hjørne.

Det var Sæviks åttende seriemål for sesongen. Hun deler førsteplassen på toppscorerlista med Anna Aahjem (Lyn).

Norges landslagssjef Hege Riise så onsdagens Oslo-derby mellom Vålerenga og Røa fra tribuneplass.

Med landslagssjef Hege Riise på tribunen vant Vålerenga på en middels kveld. Klubben har plukket 23 av 27 mulige poeng og er alene om å være uten tap. Rosenborg er nærmeste utfordrer på 17 poeng (trekk på ett poeng er ikke bekreftet av NFF).

På tampen måtte VIF-innbytter Mawa Sesay hjelpes av banen etter en duell. Da hadde hun vært på banen i under ti minutter.

Onsdagens kamp er en del av den 19. runden i Toppserien og var egentlig lagt til tidlig i september, men ble framskutt på grunn av Vålerengas kvalifisering til Champions League.

Lagene skal i aksjon igjen søndag. Da tar VIF-kvinnene imot Lyn til nok et byderby, mens Røa skal til Bergen for å møte tabelljumbo Arna-Bjørnar.