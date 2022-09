NÆRMER SEG COMEBACK?: Ole Gunnar Solskjær letter på sløret etter sparkingen i Manchester United i november i fjor.

Solskjær tilbake på sidelinjen: Bekrefter flere jobbtilbud

I helgen var Ole Gunnar Solskjær (49) tilbake på trenerbenken for første gang siden han var ferdig i Manchester United i november i fjor.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nå er det Kristiansunds G14-lag som får dra nytte av Solskjærs trenerferdigheter.

Lørdag møtte laget Blindheim i fylkesserien. Sammen med Per Magne Hals ledet Solskjær laget, som har yngstesønn Elijah på laget, til seier.

Solskjær har ennå ikke latt seg intervjue etter tiden i England, men overfor lokalavisen Tidens Krav letter han nå litt på sløret.

Han bekrefter at han har mottatt – og avslått – flere jobbtilbud de siste månedene. Samtidig antyder han at han ønsker seg tilbake til manesjen.

– Jeg elsker jo fotball, sier Solskjær til avisen, som samtidig ber om forståelse for at han ikke han utbrodere om tiden i Manchester United.

Han vil heller ikke gå inn på hvilke jobber han har fått tilbudet om.

Dette sa kristiansunderen til klubbens egen TV-kanal like etter avskjedigelsen:

Etter å ha bodd i England en periode etter at managergjerningen i storklubben var over, er Solskjær nå tilbake i hjembyen sammen med familien.

Mens han er trener for sin yngste sønn, bor datteren Karna og sønnen Noah i Ålesund, hvor de spiller fotball for henholdsvis AaFK Fortuna og Spjelkavik. Den tidligere Molde, Cardiff og Manchester United-manageren erkjenner at det er godt å bo mer samlet.

Avstanden under coronapandemien gjorde det hele utfordrende, forteller Solskjær.

– Vi levde jo i praksis hver for oss.

Solskjærs sier til avisen at hans ambisjoner med guttelaget er å bidra til å lage et godt miljø og at alle har det moro med fotball. For øyeblikket er 49-åringen med og leder laget igjennom to til tre økter i uken.