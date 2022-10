FERDIG: Steven Gerrards dager på Villa Park er talte.

Steven Gerrard sparket som Aston Villa-manager

Steven Gerrard (42) er ferdig som Aston Villa-manager etter et snaut år i sjefsstolen.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider torsdag kveld.

Selv sa Gerrard dette om egen skjebne i kveld, før han fikk vite at han var ferdig:

– Jeg er en «fighter». Det er i min DNA. Jeg kommer til å fortsette på kjempe på inntil jeg får beskjed om det motsatte, sa Gerrard til BBCs Match of The Day.

Bare en times tid før offentliggjøringen av sparkingen ropte Aston Villa-supporterne at Gerrard skulle komme seg ut av klubben:

Etter å ha startet Villa-karrieren med et brak, har ting gått vesentlig tråere for Liverpool-legenden. Etter 0–3-tapet for Fulham og 17.-plass på tabellen fikk Villa-styret omsider nok. Denne høsten ble det bare to seire på elleve kamper.

I sommer hentet han verdensstjernen og sin tidligere lagkamerat i Liverpool, Philippe Coutinho, til klubben. Brasilianeren har slitt med å nå gamle høyder etter den permanente overgangen fra Barcelona.

Gerrard og hans støtteapparat ble hentet fra Rangers i november 2021 etter å ha vært en braksuksess i skotsk fotball. Under Gerrards ledelse tok Rangers sitt første seriegull på ti år. Det var Gerrards første managerjobb på seniornivå.