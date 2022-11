Kommentar

La barna nyte VM!

VM er også viktig for barns gryende fotballinteresse. I hvilken grad bør de skånes for skyggesidene?

DOHA (VG) Hvordan skal vi snakke med barna om VM i Qatar? Først og fremst bør vi gi dem rom til å la fotballkjærligheten spire.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ingenting matcher de første minnene fra et verdensmesterskap. Derfor kommer Zico og Socrates aldri til å bli overgått i mitt fotballhjerte. Hvilke fotballspillere du holder kjær henger naturligvis tett sammen med når du er født.

Men hvordan bør vi voksne nå forholde oss til unger i den mest fotballformative alderen, som tilfeldigvis opplever at Qatar er arrangør når de er sted mellom 10 og 13?

Selvsagt er det viktig å fortelle dem om menneskerettigheter og etikk, i en dose som avhenger litt av årskullet.

Likevel går det en grense et sted, der barn må få være barn, uten å bli altfor påvirket av antipatien rundt 2022-mesterskapet.

Det må være lov for dagens unger å oppleve noe av det samme som vi gjorde. For den største arenaen av alle - verdensmesterskapet - er jo sterkt medvirkende til å virkelig vekke fotballinteresse.

Idolene fra de første gangene du virkelig fulgte med på VM, vil for alltid ha en spesiell plass hjertets minnebok.

Zico og Brasil vant ikke VM, men veldig mange hjerter i 1982.

For min del starter det med noen vage erindringer om en liten reise-tv, selvsagt ikke i farger, som fikk inn halvdårlige signaler på en hytte på Hvaler. Aller mest husker jeg den høytidelige stemningen på finaledagen, og at noe virkelig stort skulle skje.

Året var 1978, det hele skulle avgjøres mellom Argentina og Nederland. Navnene Mario Kempes og Leopoldo Luque sitter prentet den dag i dag, men en femåring var jo litt for liten til å huske så mye fra selve matchen.

Fire år senere, derimot….

Aldri har en fotballopplevelse vært så gjennomgående ekstatisk som det var å se Brasils artister utfolde seg.

Eder, Zico, Socrates og resten av de gulkledde hadde en aura som fikk fotball til å gå opp i en høyere enhet hos en klistremerkesamlende smårolling.

Minst like sterk som euforien var da Brasil herjet i en gruppe bestående av Sovjetunionen, Skottland og New Zealand, var den bunnløse fortvilelsen da italiensk kynisme drepte drømmen om sambagull.

Senere skulle semifinalen mellom Vest-Tyskland og Frankrike, alt fra overfallet til straffekonkurransen, sette varige spor i minnet og sinnet.

Alle senere verdensmesterskap har hatt sine øyeblikk, men aldri var den emosjonelle biten så sterk som det var å se VM i en alder av ni.

Om det så er Maradonas ulike sider i 1986, Andreas Brehmes kalde straffehode i ’90, Norges eventyr fire og åtte år senere, eller den nyere tidens bragder, så har hver æra sine skarer som opplever sin første fotballforelskelse.

Ofte er det nok gjennom ukene et verdensmesterskap varer at en livslang interesse virkelig blomstrer hos den oppvoksende generasjonen.

Nå er vi her igjen, i et mesterskap som har fått en helt annerledes oppkjøring enn det vi har vært vant til.

For mange av oss voksne er det en kraftig bismak rundt det hele, som et resultat av hvordan Qatar fikk tildelt verdensmesterskapet og ikke minst alle de menneskelige tragediene som fulgte med.

Det gjør at en del ikke kommer til å se på mesterskapet i det hele tatt, og en skygge vil for alltid hefte ved det hele. Men la oss prøve å skille litt mellom voksne og barn her. Uansett hvor kritikkverdig FIFA er og hvor mye som er råttent i ørkenstaten, bør barna få lov til å utvikle en kjærlighet til det vakre spillet og dagdrømme at det en dag er de som skal løpe ut på en arena i landslagsdrakt.

Det er også en side rundt det komplekse konseptet som heter VM i Qatar.