Kommentar

Drømmemannen 10!

Pelé smiler i forbindelse med lanseringen av en dokumentar om hans karriere i 2005.

Historien om Pelé er beretningen om hvorfor fotball er så vakkert.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er mulig å være uenige om hvem som var det forrige århundrets aller største fotballspiller. De fleste vil dog enes om at han ikke er blant oss mer.

Både Maradona og Pelé er nå borte, de to søramerikanerne som på hvert sitt vis satte de største avtrykkene en fotballverden opplevde på 1900-tallet.

Muligens noensinne.

Argentina gråt for drøyt to år siden. Nå er det Brasils tur til å sørge etter at Edson Arantes Do Nascimento gikk bort 82 år gammel, like før 2022 er omme.

Men sorgen strekker seg mye videre enn som så når så store navn forlater oss. Det blir et landegrenseopphevende fenomen som igjen viser hvilken nedslagskraft verdens vakreste spill har jorden rundt.

Pelé er blitt kalt «the face of football», med god grunn.

En ung Pelé i Santos-drakt.

Han var en av den nyere tids første globale superstjerner, og ble en form for verdensomspennende ambassadør etter at en uvanlig lang karriere var over.

Det var det motsatt av en selvfølge at Pelé skulle oppnå rikdom, ære og berømmelse. Han vokste opp i trange kår Três Corações i Brasil. Det er blitt sagt at han og kompisene brukte sokker fylt med avispapir som fotball når de spilte gatelangs.

Den metoden fungerte åpenbart, for det ble tidlig klart at brasilianeren hadde et talent av det helt uvanlige. Han ble oppdaget som 11-åring, og fire år senere skrev han kontrakt med klubben Santos. Laget fra havnebyen São Paulo skulle bli navet i klubbkarrieren hans i nesten 20 år.

Det er en historie om en målmaskin som preget en hel generasjon.

Perfekt brasse av Pelé.

Hjemme i Brasil står selvsagt det han presterte for klubben høyt, men de fleste steder på kloden er det som landslagsspiller Pelé først og fremst vil bli husket.

Når du blir verdensmester for landet ditt tre ganger - i et tidsspenn på 12 år - er det ikke så rart at navnet prentes inn helt der oppe på listen over de aller største.

Det siste VM-gullet kom i 1970, i en tid da fargefjernsyn var i ferd med å bre om seg. Pelé ble et globalt fenomen i en ny tid.

At han avsluttet spillerkarrieren i USA, for New York Cosmos, ble også et viktig bidrag til å spre fotballens fineste sider.

Det hele tok slutt i 1977, da han ga seg som spiller i en kamp mellom New York Cosmos og Santos, ved å spille en omgang for hvert av lagene.

Pelé noterte seg for nesten 100 hat-trick, og han satte en rekke rekorder, som startet med å bli tidenes yngste verdensmester.

Han står med 77 mål på 93 landskamper, og han er det største symbolet på draktnummer 10.

Mange har mye å takke Pelé for, og han skal ha sin klare del av æren for fotballens posisjon som samlingspunkt for alle verdenshjørner.

Etter at han fikk kreftdiagnosen i fjor, har det den siste tiden vært kjent at helsetilstanden var kritisk. Det var nære på at han gikk bort mens fotball-VM ble spilt, og naturlig nok fikk han en tribunehyllest under mesterskapet.

Pelé sendte på tampen ut en melding om at han var sterk i håpet.

Men 29. desember 2022 ble det siste kapittelet skrevet i en av fotballens fineste historier.

Mye er sagt og skrevet om Pelé opp gjennom årene. En av dem som karakteriserte Pelé best i sin tid, var Ungarns fotballhelt Ferenc Puskas: «Den beste spilleren i historien var Alfredo De Stéfano. Jeg nekter å klassifisere Pelé som en spiller. Han var hevet over det».

Pelé er død. Legendestatusen er udødelig.