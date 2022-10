FRUSTRERT: Kylian Mbappé er ifølge flere medier misfornøyd med tingenes tilstand i PSG.

Medier: Mbappé i krangel med PSG – sportsdirektør avviser konflikt

Både franske og spanske medier hevder at Kylian Mbappé (23) føler seg sviktet av PSG og at superstjernen ønsker seg bort fra klubben.

Klokken 21 tirsdag kveld motsier PSGs sportsdirektør, Luis Campos, ryktene da han «kategorisk benekter» at Mbappé er på vei bort fra PSG.

– Jeg kan «kategorisk benekte» at han er på vei bort. Om han er glad eller ikke, det må du spørre ham om. For meg virker det som han blir i klubben, for han har ikke sagt noe annet til verken meg eller klubbpresidenten, sier sportsdirektøren til RMC Sport.

Det var den franske radiokanalen RMC som først meldte at Mbappé vurderer å forlate PSG i overgangsvinduet i januar, før den franske storavisen Le Parisien fulgte opp med å hevde at Mbappé var i konflikt med PSG og tordnet mot klubben.

Også den spanske sportsavisen Marca skriver at Mbappé vil forlate PSG i januar, og at forholdet mellom klubb og spiller er «fullstendig ødelagt».

Videre skriver Marca at Mbappé spurte om å få forlate PSG allerede i juli, kun to måneder etter at han skrev under på en ny kontrakt med klubben frem til sommeren 2025.

Grunnen til Mbappés ønske om å forlate klubben skal være at han føler seg sviktet av ledelsen i klubben, med klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi og klubbens qatarske aksjonærer i spissen.

Franskmannen skal mene at løfter han ble gitt i den nylige signerte kontrakten ikke har blitt holdt, både med tanke på sommerens overgangsvindu, posisjoner på banen og rollen i et større prosjekt.

Le Parisien fortsetter med at også sportsdirektør Luis Campos – som har vært sterkt knyttet til Mbappé i mange år – vil forlate klubben.

Mbappé og PSG møter Benfica i Champions League tirsdag kveld.

NY KONTRAKT: Kylian Mbappé (t.h.) sammen med klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi på pressekonferansen om kontraktsforlengelsen i mai.

23 år gamle Mbappé har spilt for PSG siden han kom fra Monaco i 2017, men har aldri lagt skjul på sin drøm om å spille for Real Madrid.

– Drømmen er ikke over. Aldri over. Det eneste er at jeg nå har signert en kontrakt for tre nye år, sa Mbappé til BBC i mai – et par dager etter at hans nye PSG-kontrakt ble signert.

Ifølge Marca skal det imidlertid være uaktuelt for PSG-ledelsen å selge Mbappé til Real Madrid. Premier League-klubben Liverpool skal ifølge avisen være det eneste alternativet dersom PSG skulle gi slipp på superspissen.

Real Madrid-president Florentino Pérez og Al-Khelaïfis skal ha hatt et anspent forholdt etter den forrige overgangssagaen rundt Mbappé, samt at de hadde ulik oppfatning rundt Superligaen.