BERG-OG-DAL-BANE: John Arne Riises første år som Avaldsnes-trener har bydd på både opp- og nedturer.

Riise kan rykke ned igjen – men roses opp i skyene

KARMØY (VG) Søndag kan John Arne Riises Avaldsnes rykke ned fra Toppserien. Likevel har medietrykket «aldri vært i nærheten» av hva det er nå, hevder klubblegende.

Andreas Hellenes

I årets siste kamp har John Arne Riises Avaldsnes kniven på strupen. For å unngå nedrykk og sikre kvalikplass må de slå Røa hjemme, samtidig som TIL 2020 må avgi poeng borte mot Lyn.

Om det blir nedrykk, vil det være Riises andre på to år. I fjor røk han nemlig ned fra tredjedivisjon i sin daværende trenerjobb hos Flint Tønsberg. Kort tid senere skilte Riise og klubben lag.

– Jeg skal innrømme at jeg kjenner litt på nervene. Samtidig er det slike kamper man lever for både som spiller og trener, sier Riise til VG før søndagens skjebnekamp.

– Må forstå at det er en TV-serie

Gjennom TV 2-serien «Fan av Riise» har hele Norge fått komme på innsiden av toppserieklubben Avaldsnes.

Her har man fått sett alt fra Riises enorme engasjement på trenerbenken til trøstende taler overfor tårevåte spillere etter bitre nederlag.

Serien har skapt overskrifter i både positiv og negativ forstand. Senest i forrige episode da Riise truet en dommer med medieslakt før han etter at episoden ble sluppet tok til sosiale medier for å beklage.

Selv ser Riise på serien som «veldig bra og god underholdning», men at seerne må huske på én ting:

– Folk må skjønne at det er en TV-serie. Selvsagt gjør jeg mye daglig arbeid på feltet som ikke kommer med i serien fordi det ikke selger like godt til de som sitter hjemme i stua, sier Riise til VG, og fortsetter:

– TV-serie er underholdning og da må vi ta det som det er, og så vet de som kjenner meg på ordentlig hvilken jobb som faktisk legges ned hver dag.

Utelukker ikke ny sesong

Selv om årets sesong av «Fan av Riise» har bydd på kontroverser, og hovedpersonen selv flere ganger har ment at han blir feilaktig fremstilt i mediene, så utelukker han ikke ny sesong med Riise-TV:

– Vi får se hva som skjer. Det er ikke det å ha et kamerateam på slep som har vært problemet, det er mer hvordan andre medier har klippet det sammen og tatt ting ut av kontekst, sier 42-åringen fra Ålesund.

Det vil i så fall bli hans tredje strake sesong med et kamerateam på slep. Under hans periode som Flint Tønsberg-trener i fjor ble debutsesongen, «Fan av Flint», servert til folket. Den endte med nedrykk.

Det var scener som dette som gjorde TV-serien populær allerede under første sesong:

Selv om sesong to av TV-serien også har bydd på både opp- og nedturer, så er Avaldsnes' klubblegende, Norvald Kaldheim, skråsikker på at oppmerksomheten som TV-serien har gitt har vært et stort pluss for både Avaldsnes og norsk kvinnefotball:

– Vi har fått profilert klubben vår og spillerne våre. Hvis det er noe norsk kvinnefotball trenger så er det at spillerne får profilert seg og ansiktene deres kommer opp og frem. Serien har også skapt blest for Toppserien.

Kaldheim hadde sitt første verv i klubben helt tilbake i 1973. Etter årets sesong trer han bort fra sin nåværende stilling som daglig leder for å pensjonere seg.

NERVENE I SPENN: Kaldheim er spent og nervøs før Avaldsnes videre eksistens skal avgjøres på gressmatten bak han søndag.

Avaldsnes har en imponerende klubbhistorie i norsk målestokk: Siden opprykket til Toppserien i 2013 har «Kaldheim & Co» opplevd cupgull i 2017 og deltagelse i Europas gjeveste turnering, Champions League, i 2017/18.

Likevel vil 65-åringen ikke glemme året han var John Arne Riises overordnede med det første:

– I mine år i klubben har medietrykket aldri vært i nærheten av hva det er i år, sier haugesunderen som har fått gatenavnet hvor stadion ligger oppkalt etter seg – Norvald Kaldheimsvei.

I tillegg til at klubben har fått sin egen TV-serie, så har medieforespørsler fra både nært og fjernt rent inn.

– Vi visste at det ville bli mye trøkk som en følge av ansettelsen, men så mye som det har vært hadde vi aldri sett for oss.

Etter å ha jobbet tett på Riise i snart ett år, kan han si følgende om trenerferdighetene til mannen med flest landskamper for Norges herrelandslag:

– På spesielt ett felt er han den beste treneren jeg har vært borti. Når det kommer til kommunikasjon med oss i styret, så er han helt fenomenal å jobbe med.

– Mens andre trenere tidligere ikke har villet snakket med meg etter en hard prioritering, så er Riise veldig bevisst på at han har sin rolle og vi i styret har vår. I tillegg er han særdeles beskyttende overfor jentene sine. Ingen får kødde med de eller stå i veien for deres utvikling.

PS: Avaldsnes-Røa og alle de andre kampene i siste serierunde av Toppserien 2022 sparkes i gang klokken 13.00.