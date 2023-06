KLAR: Ståle Solbakken mener Erling Braut Haaland er rustet for å takle de to kampene med landslaget før ferien.

Avfeier Haaland-problem: − Tror han kan klare det

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland kommer fra en sesongavslutning med ett mål på åtte kamper. Det bekymrer ikke Ståle Solbakken.

Mens landslagsspillerne hadde sin første dag sammen i solskinnet på Ullevaal mandag, glimret Erling Braut Haaland med sitt fravær.

Den nybakte Champions Leauge-vinneren deltok mandag på en festfylt seiersparade gjennom Manchesters gater.

– Avtalen er at han skal innfinne ser her i løpet av tirsdag, sier Solbakken på mandagens pressekonferanse.

Haaland kommer fra en drømmesesong med tre titler og som toppscorer i både Premier League og Champions League. Samtidig står den notoriske målscoreren med kun ett mål på de siste åtte kampene i alle turneringer.

Slik ser utviklingen ut de siste åtte kampene:

Likevel er ikke Solbakken bekymret foran de viktige landskampene mot Skottland og Kypros.

Landslagssjefen lister opp noen grunner:

Manchester City ble ligamestere med tre kamper igjen å spille.

Haaland kom inn mot Chelsea dagen derpå og var ubenyttet reserve i ligaavslutningen mot Brentford.

Mot Brighton startet han og noterte seg for en assist, i tillegg til at han fikk et mål annullert.

Samtidig misbrukte han flere store muligheter både i den kampen og i FA-cupfinalen.

– Det viktigste for meg er at . . . det er ikke noe tvil om at hvem som helst ville blitt «drenet» «drenet»Tappet for energi litt av det kjøret. Jeg tror at hodet er på riktig plass. Han kommer liksom hjem også. Jeg tror at publikum er veldig sugne på å se ham i slag, og jeg tror det er mange som husker i fjor sommer hvor han var i mye dårligere fysisk form enn han er nå, hvor vi måtte lirke ham litt gjennom kampene, sier Solbakken.

SOLSKINN: Ståle Solbakken, Martin Ødegaard og resten av landslaget under første dag av treningsuka inn mot Skottland-kampen lørdag.

I fjor på samme tid spilte Haaland 65 minutter mot Serbia og 75 minutter mot Sverige, før han spilte 90 og 89 minutter i de to neste (mot Slovenia og Sverige). På fire juni-kamper scoret en sprudlende Haaland fem mål.

Han kom da til landskampene etter å ha spilt 2387 minutter i alle turneringer for Borussia Dortmund.

Denne sesongen er det samme tallet 4131 minutter for Manchester City.

Nå er spørsmålet om Haaland kommer opp i gir én siste gang før han tar sommerferie.

– Jeg tror at han kan klare det, svarer Solbakken på hvorvidt han er trygg på at Haaland er klar for to nye kamper.