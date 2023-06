1 / 8 LEDET AN: Caroline Graham Hansen viste seg frem som en nøkkelspiller i Barcelonas imponerende snuoperasjon mot Wolfsburg. forrige neste fullskjerm

Graham Hansen med målgivende i enorm snuoperasjon i Champions League-finalen

EINDHOVEN (VG) (Barcelona – Wolfsburg 3–2) Caroline Graham Hansen og hennes Barcelona viste superkrefter da de snudde 0–2 til 3–2 i Champions League-finalen.

For andre år på rad var Barcelona spådd forhåndsfavoritter i Champions League-finalen. Caroline Graham Hansen har vært toneangivende både i semifinalen mot Chelsea og i seriespillet de siste månedene, og den norske stjernen skulle bli helt avgjørende i finalen også.

Derimot var det Wolfsburg som sjokkerte fra start:

Etter bare tre minutter stjal turneringens toppscorer, Ewa Pajor, ballen fra en dyptliggende Lucy Bronze. Pajor fyrte av og fikk et kjempetreff. Målet var hennes niende i turneringen. Like før pause ville ikke spisskollega Alexandra Popp være noe dårligere. Tyskeren styrte inn kampens andre mål på heading – som hun så ofte har gjort tidligere.

Scoringen gjør at Popp tangerer Ada Hegerbergs rekord med scoring i fire ulike finaler.

STILNET KRITIKERNE: Tyske Alexandra Popp, som har spilt syv Champions League-finaler.

Man kan lure på hva Barcelona-trener Jonathan Giraldez sa til spillerne i pausen, for snaut to minutter inn i andre omgang reduserte Patri Guijarro etter et enormt dribleraid av Graham Hansen, som virkelig hadde våknet til liv.

Guijarro stoppet heller ikke der. Lucy Bronze rettet opp feilen i første omgang og disket opp med et glitrende innlegg som Guijarro enkelt kunne styre inn med venstrefoten. Dermed var lagene like langt i Eindhoven.

Tyve minutter før slutt var imidlertid snuoperasjonen fullkommen. Lynn Wilms forsøkte å klarere ballen unna eget felt, men sendte den rett i en lagvenninne. Da oppsto det kaos i boksen, før ballen spratt i fanget på Fridolina Rolfö som satte den i krysset.

Etter noen hektiske sluttminutter – der spillerne til tider lå strødd på bakken etter flere tøffe dueller – kunne Barcelona til slutt juble for sitt andre Champions League-trofé.

Ifølge Sky Sports er dette bare den andre gangen i historien at et lag vinner en europeisk finale på kvinnesiden etter å ha ligget under med to mål. Den første gangen var det nettopp Wolfsburg som snudde 0–2 til 4–3 mot svenske Tyresö i 2014.

PS: Både Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen ble hentet fra Wolfsburg til Barcelona. Syrstad Engen kom inn i sluttminuttene.

TIL STEDE: Fotballpresident Lise Klavenes tok turen til PSV stadion og Eindhoven for å vitne landslagsspillerne Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i aksjon.