KRYPTISK SOLBAKKEN: Ståle Solbakken vil ikke si at det er Kjetil Rekdal det er snakk om, men skilte mellom to typer kolleger etter nok en kritisk uttalelse fra sin tidligere landslagskollega.

Solbakken etter ny Rekdal-kritikk: − Har to type kolleger

LJUBLJANA/OSLO (VG) (Slovenia – Norge 2–1) Ståle Solbakken kom med et langt og kryptisk resonnement etter å ha blitt konfrontert med trenerkollega Kjetil Rekdals ferskeste kritikk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ørjan Håskjold Nyland ble valgt mellom stengene i kampen mot Slovenia, til tross for at han ikke har spilt siden forrige landskamp i juni. Det ble avgjørende i det norske 1–2-tapet, som kom etter en svak involvering fra Norges sisteskanse.

Dermed fikk VGTV-ekspert og Rosenborg-trener Kjetil Rekdal rett i sin spådom før kampen.

– Jeg har ingenting imot Nyland, en god keeper, absolutt. Men jeg synes det er merkelig at et norsk landslag skal spille med en klubbløs spiller når du har Sten Grytebust og André Hansen som har gjort det bra og spiller kamper hver helg, sier Rekdal.

Konfrontert med Rekdals uttalelser etter kamp, kom landslagssjef Ståle Solbakken med en lengre og noe kryptisk utledning.

– Jeg skiller mellom to typer kolleger. Dette har ikke noe med Rekdal å gjøre, men jeg skiller mellom to typer kolleger. Det er de som analyserer med et kaldt hode og unner andre gode ting, og gleder seg over at andre gjør det godt, og som kan glede seg over at andre gjør gode prestasjoner. Så har du én type som sover dårlig om natten om andre gjør det bra eller er i en situasjon eller posisjon som vedkommende kan få suksess i, sier han på TV 2s spørsmål – og lar det henge i luften.

Solbakken beskriver at annetvalget André Hansen har vært meget profesjonell både før, under og etter kampen mot Slovenia.

Info Langvarig ordkrig mellom Solbakken og Rekdal Solbakken og Rekdal har vært i ordkrig flere ganger de siste månedene. Etter at Norge spilte 1–1 hjemme mot Nederland i september i fjor, uttalte Rekdal følgende om landslagskaptein Martin Ødegaard. – Det er ikke tvil om at Martin er for lite på ballen til å få frem sine styrker. Den diskusjonen kommer til å leve videre fremover. Har vi plass til ham, spurte tidligere landslagsspiller Rekdal i VGTV-studioet. Solbakken svarte dagen etter. – Jeg synes det er litt ufint av Rekdal, sa Solbakken. Etter at Norge mistet sjansen til å kvalifisere seg til VM i Qatar, blåste Solbakken ut mot «90-tallsheltene». – De 90-talls-/Drillo-entusiastene, både noen av de som var på banen og noen av de som var utenfor banen, de har ikke fulgt med i tiden. De driver og kravler tilbake i tid til og prater om da ingen hadde hørt om soneforsvar. Det irriterer meg, sa Solbakken. Solbakken bekreftet senere at Rekdal var blant dem han snakket om, og siktet blant til at Rekdal etterlyste mer fandenivoldskhet. – Når han (Rekdal) sier det, blir det legitimert, for han er trener på høyt nivå. Men det er for enkelt. Da er det ikke noe vits at han setter seg i bilen og sitter i det VG-studioet. Da kan hvem som helst sitte der! Ellers er han en god ekspert, han har gode meninger, vi diskuterer mye sammen, og han er ekstremt ressurssterk på mange områder i fotball. Men det han sier der, er visvas og bare tull, fortsetter han. Rekdal etterlyste før denne landslagssamlingen at Markus Henriksen burde få en plass i troppen. – Nå var Rekdal den siste som skjønte at Martin Ødegaard var en noenlunde god fotballspiller, så vi kan ikke ta alt han sier for god fisk, sa Solbakken på pressekonferansen da uttaket ble presentert. Rekdal la ut sitt svar på Twitter kort tid etter. «Må være kjedelige dager for Landslagssjef Solbakken når overgangsvinduet er stengt ... Stadige stikk på pressekonferanser mot alt og alle tyder vel på lite modenhet.», skrev han. Vis mer

På pressekonferansen ble han så videre spurt om Rekdals kritikk.

– Hva synes du om at Kjetil stadig melder seg på med negative overskrifter som stjeler fokus så fort det går dårlig, spør TV 2.

– Jeg vet ikke om han gjør det. Jeg vet ikke hvor han har sagt det.

– VGTV.

– VGTV. Hvis han jobber som ekspert, så er det hans oppgave å analysere det. Så kan man være uenig eller enig i vedkommende meninger og utbrudd og det ene med det andre, men det lever vi fint med. Vi skal ikke bruke så mye som en halv kalori på det, sier Solbakken.

– Bare så det ikke blir noen misforståelse. Når jeg spør deg om Kjetil, så sier du dette med at noen ikke unner andre suksess, mens noen gjør det. Du sier at du ikke sikter til ham, men du svarer det på spørsmål om ham.

– Jeg svarer dette på generelt grunnlag. Noen ganger sitter vi her og så refererer man til noe som noen har sagt, skrevet eller gjort. Du vet hvilke typer jobb som ligger bak og hva som ligger foran. Da er det veldig lett å skille på dem som har en åpenhjertelig og ærlig mening med tanke på det at man vil kollegaene sine i yrket det beste, og så har man de som har vondt «i røven», som vi sier i Danmark.

– Opplever du at Kjetil har vondt i «røven»?

– Det må du spørre ham om. Det må du ikke spørre meg om.

På spørsmål fra VG om Rekdal føler seg truffet, svarer han:

– Alle som kjenner meg, vet at jeg er patriot nummer én i Norge på sport. Jeg er opptatt av landslaget, ønsker dem suksess, jeg er opptatt av norsk fotball og at norsk fotball skal være bra, sier Rekdal.