KLAR FOR GLIMT: Ruud van Nistelrooy og PSV møter Bodø/Glimt torsdag kveld.

Van Nistelrooy om Haaland: − Alle som elsker fotball liker å se ham

EINDHOVEN (VG) Manchester Uniteds tidligere stjernespiss, Ruud van Nistelrooy, snakker varmt om utviklingen til Erling Braut Haaland og norsk fotball. Torsdag møter Bodø/Glimt van Nistelrooys PSV i Europa League.

Publisert: Nå nettopp

– Norsk fotball utvikler seg og selvfølgelig når dere har en stjerne som ham (Haaland) å se opp til. Han er en rollemodell, sier PSV-manager Ruud van Nistelrooy på VGs spørsmål i Nederland.

Braut Haaland har den siste måneden scoret 12 mål på syv kamper for Manchester City i Premier League og Champions League.

– Måten han startet på i City er fantastisk. Jeg tror alle som elsker fotball liker å se ham nå, sier Ruud van Nistelrooy som selv står notert med 95 mål for Manchester United. Han vant alle de fire engelske titlene med Citys erkerival mellom 2002 og 2006.

Et litt lurt, skjevt smil sniker seg frem bak de professoraktige brillene og det overraskende tykke skjegget da VG stiller spørsmål om hvorvidt den gamle stjernespissen kjenner igjen sine egne bevegelser innenfor 16-meteren når Haaland herjer for sin nye klubb – som mot Sevilla tirsdag.

– Jeg husker ikke bevegelsene mine. Det er for lenge siden. De finnes bare på svart-hvitt bilder, sier 46-åringen til latter fra norsk og nederlandsk presse – før han legger til:

– Jeg liker den moderne fotballen.

Han roser Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt for laget klare filosofi.

– De vil ha ballen og ønsker å angripe, sier han. PSV-treneren kjenner selvsagt godt til Bodø/Glimts resultater som ble toppet med to seire, en uavgjort – pluss et avgjørende tap – for Roma i forrige sesongs Europa League.

– Bodø/Glimt har satt seg selv på Europa-kartet med sine prestasjoner og resultater i Europa League. For meg er det selve bildet på utviklingen i Norge, sier han. Glimt slo også ut den nederlandske AZ Alkmaar av Europa League i mars.

– Bodø/Glimt er i avslutningen av den norske serien og i toppform. Denne kampen blir vanskelig nok, beskriver Ruud van Nistelrooy.

Men Glimt opplevde en av sine tyngste kamper med 1–4-tapet i toppkampen mot Molde sist helg. PSV hadde det også tøft. Etter å ha vunnet med til sammen 13–2 mot Excelsior og Volendam i seriestarten, tapte PSV 2–1 for Twente.

– Det er alltid kjedelig å tape en seriekamp for PSV, men vi må prøve å få fokuset mot Bodø/Glimt. Det er torsdag som teller. Vi er klare for det selv om det var veldig skuffende å tape mot Twente. Men det nytter ikke å se bakover, mener van Nistelrooy.

PROFILTUNGT: Ruud van Nistelrooy (t.h.) skal hjelpe stjerneskuddet Xavi Simons til nye høyder i PSV Eindhoven. FOKUSERT: Ruud van Nistelrooy har fått et stadig mer akademisk utseende etter sin aktive karriere.

PSV opplevde også en stor skuffelse da de – som Bodø/Glimt – tapte playoff for Champions League. Etter uavgjort mot Rangers i Skottland røk Champions League-plassen med 0–1-tap hjemme.

PSV-forsvaret har fått en del kritikk.

– Forsvaret vårt har kvaliteter til å være med på europeisk toppnivå. Det er selvsagt ting som kan bli bedre, men det gjelder for hele laget. Vi scorer ganske lett, men vi både forsvarer og angriper med 11 spillere. Så det er ikke bare forsvaret som skal ha skylden for målene som renner inn, svarer den nye PSV-treneren på spørsmål fra hjemlig presse. Svaret er oversatt av tolk til norsk.

Ruud van Nistelrooy ble i 2006 solgt videre fra Manchester United til Real Madrid. Seks år senere la han opp som aktiv. Siden har han to ganger vært assistenttrener på det nederlandske landslaget og trent rekruttlagene til PSV. Foran denne sesongen tok han over PSV etter tyskeren Roger Schmidt.

– Hvis vi skal videre fra denne gruppen må vi i hvert fall vinne hjemme mot Bodø/Glimt, sier han for Europa League-åpningen. Gruppefavoritten, Martin Ødegaards Arsenal, møter Zürich på bortebane i gruppens andre kamp.

PSV-Bodø/Glimt vises på V4 og Viaplay torsdag kl. 18.45.