Bekreftet: West Ham selger Declan Rice for rekordsum

Det bekrefter London-klubben lørdag formiddag. Det oppgir ikke til hvilken klubb, men det er etter alle solemerker snakk om Arsenal.

Saken utvides.

West Ham skriver i en pressemelding at de har kommet frem til en enighet som betyr at Declan Rice forlater klubben for en britisk rekordsum.

«The Hammers» navngir ikke klubben som Rice skal til, men engelskmannen er over lengre tid blitt sterkt koblet til London-rival Arsenal.

Rice har spilt hele sin seniorkarriere for West Ham. Han står oppført med totalt 245 kamper for den tradisjonsrike klubben.

Arsenal bekreftet fredag at de henter den nederlandske stopperen Jurrien Timber (22) fra Ajax. Fra før av har de hentet Kai Havertz (24) fra Chelsea.