Gladmelding til Liverpool-fansen: Klopp med ny kontrakt

Liverpool-manager Jürgen Klopp (54) forlenger kontrakten fra 2024 til 2026.

– Det er så mange ord jeg kunne brukt for å beskrive hva jeg føler om denne nyheten: Glad, ydmyk, velsignet, privilegert og spent ville være en start, sier Klopp på klubbens nettsider.

Tidligere torsdag meldte The Times og The Athletic at det gikk mot en ny kontrakt for tyskeren. Klopp har hatt stor suksess med Liverpool etter han overtok høsten 2016. Klubben vant Champions League i 2019 og Premier League året etter 30 års ventetid.

54-åringen røper at kona Ulla har vært viktig for valget om å forlenge avtalen.

– Hvorfor er nå spørsmålet? Fordi Ulla vil bli! Og som en god ektemann, hva gjør du når kona di vil bli? Du blir, sier Klopp.

– Det er ikke den eneste årsaken, men det er en av årsakene. Dere vet at jeg elsker denne klubben og det er det beste stedet å være, sier Klopp videre.

Tidligere har Klopp i ulike intervjuer hintet om at det ville være over etter kontrakten gikk ut i 2024. Det var tilbake i 2019 han forlenget avtalen som gikk ut i 2022 til 2024.

Han har stilt seg spørsmålet om det er riktig å forlenge enda en gang.

– Det er fortsatt friskhet ved oss som klubb, og dette gir meg energi. Så lenge jeg har vært her, har eierne våre vært utrolig engasjerte og energiske. Det gjelder for fremtiden også, sier Klopp.

VIKTIG FOR AVGJØRELSEN: Jürgen Klopp trekker frem kona Ullas ønske om å bli i Liverpool som en av hovedårsakene for å skrive ny kontrakt. Her er de avbildet sammen i 2013.

Assistentene Pep Lijnders og Pete Krawietz fornyer også sine avtaler.

Denne våren har Liverpool alt vunnet ligacupen og er i FA Cup-finale mot Chelsea. Rødtrøyene er på vei til Champions League-finale etter 2–0-seier i første semifinale mot Villarreal, mens de i ligaen er kun poenget bak Manchester City med fem runder igjen.

Liverpool-fansen kan altså håpe på en vanvittig kvadruppel denne våren.

Jürgen Klopp ble ansatt som Liverpool-manager i oktober 2015, etter syv år i sjefsstolen i Borussia Dortmund. Før det tilbrakte tyskeren syv sesonger i Mainz.

