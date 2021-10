MØTER KRITIKK: Fotballekspert Joacim Jonsson og tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal slaktet hvordan Norges U21-lag forsvarte seg på dødball sist kamp.

Forsvarsspillet får ekspertslakt: − Provoserende å se på

DRAMMEN (VG) Norge U21 jakter sin første mesterskapsdeltakelse på åtte år. Men i forrige kamp, mot sin største avansementkonkurrent Kroatia, slapp de inn tre baklengsmål - og alle på dødball.

Av Andreas Hellenes og Øyvind Herrebrøden

Publisert: Nå nettopp

Dermed tapte de norske U21-guttene 3–2 i den potensielt avgjørende Kroatia-kampen som ble sendt på VG+ Sport. At Norge slapp inn alle tre målene på dødball i en så viktig kamp gikk ikke upåaktet hen i VGs studio:

– Helt tragisk at man slipper til deres beste spiller på denne måten. Dette kan man ikke gjøre på dette nivået og det koster faktisk Norge poeng denne kampen. Det er provoserende å se på, sa fotballekspert Joacim Jonsson og fikk støtte fra tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal:

– Det er alt for enkelt. Dersom det er noe man må henge med på så er det dødball. Norge taper kampen fordi de ikke klarer å forsvare seg på dødball, sa den nåværende HamKam-treneren om 2–0-scoringen til Kroatia.

Se hele analysen til tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal og fotballekspert Joacim Jonsson under:

U21-lagets trener, Leif Gunnar Smerud, ønsker ikke å svartmale situasjonen da han møter VG dagen før den VG+ Sport-sendte EM-kvalifiseringskampen mot Estland tirsdag kveld:

– Vi har egentlig et veldig bra dødball-lag med store spillere og gode dødballføtter. Så det er litt overraskende for oss at vi skal ha en negativ dødballstatistikk, mener Smerud.

– Må steppe opp

Kritikken fra Jonsson og Rekdal er etter alt å dømme ikke særlig overraskende for U21-gutta. De er nemlig også selvkritiske etter 3–2-tapet i den kroatiske byen Varaždin.

– Det ødelegger kampen for vår del. Å score to bortemål bør være nok til å få med seg minst ett poeng, sier kaptein på U21-landslaget Erik Botheim til VG.

Norges tap for Kroatia gjør at de har havnet bakpå med tanke på topplasseringen i gruppen. Derfor trengs en seier over Estland tirsdag kveld i den VG+ Sport-sendte kampen som kan sees her.

HAVNET BAKPÅ: Norge ligger tre poeng bak Kroatia U21 og vil være à poeng med Østerrike om de slår tabelljumbo Estland tirsdag.

Både midtstopper Henrik Heggheim og trener Smerud er overrasket over at de slipper inn samtlige tre mål på dødball i Kroatia-kampen:

– Det var overraskende, og veldig surt så klart. Vi så veldig solide ut på defensiv dødball mot et meget godt østerriksk dødball-lag i første kvalifiseringskamp, og vi så også veldig solide ut mot Estland kampen etter, ser trener Smerud tilbake på de foregående kampene i EM-kvalikken.

– Vi hadde egentlig forberedt oss godt, sier Heggheim og utdyper:

– Vi så en del på video om både våre egne defensive dødballer og motstanderens offensive dødballer, men tydeligvis var vi ikke klare når kampen var i gang.

CORNER ER (BAKLENGS)MÅL? Norge slapp inn tre dødballmål sist - hvorav to på corner imot. Likevel mener Leif Gunnar Smerud at Norge har spillermateriale til å bli et godt dødball-lag.

Mens A-landslaget hentet inn dødballsekspert foran møtene med Tyrkia og Montenegro - og fikk full uttelling med én dødballscoring i hver av kampene - så har U21-landslaget andre planer for hvordan de skal gjøre det bedre på dødball enn i Kroatia-kampen:

– Vi har selvsagt gått igjennom målene og vendt alle steiner vi kan, sier Smerud før hans midtstopper Heggheim svarer mer konkret:

– Vi har sett litt på det på video nå i ettertid. Det virker ikke som om vi er helt på når dødballen blir slått, vi står litt feilplasserte og vi må bli tøffere i markeringen når vi først markerer.

SE DIREKTE PÅ VG+ SPORT TIRSDAG:

18.00: Norge - Estland, EM-kvalifisering U21 - sendingen starter 17.30 med ekspertene Kjetil Rekdal og Joacim Jonsson i studio direkte fra Marienlyst

VG+ Sport sender neste runde i EM-kvalifiseringen når Norge møter Finland (hjemme, 12. november) og Aserbajdsjan (borte, 16. november). Se alt som sendes på VG+ Sport framover her!