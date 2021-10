Mannefall for Molde før toppkampen – legger press på Bodø/Glimt

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Molde 0–3) De mistet Eirik Ulland Andersen (29), Birk Risa (23) og Martin Ellingsen (26) – men ti mann sterke Molde lekte med seg alle poengene mot Stabæk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dermed legger de press på Bodø/Glimt, som venter i en slags light-versjon av en seriefinale kommende onsdag. Før nordlendingene møter Strømsgodset søndag ettermiddag er lagene likt på 47 poeng på toppen av eliteserietabellen.

Molde-trener Erling Moe blir igjen på Østlandet for å se Bodø/Glimts kamp i Drammen søndag, og ser frem til kampen mot fjorårets seriemestere.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det skal bli gøy det, med en toppkamp. Med høstmørke, i flomlys og med mye folk. Det gleder jeg meg til. Vi skal rette øynene mot det i morgen, og så skal vi ut og gi full pupp, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

– Tror du Bodø/Glimt blir stresset av dette?

– Jeg tror ikke de blir stresset. De har vel akkurat slått Roma 6–1. Vi har slått Stabæk 3–0, sier Martin Ellingsen lett humrende.

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Lørdag tok Molde en solid 3–0-seier i Bærum med gamle Stabæk-spillere i sentrale roller – med Bodø/Glimts sportssjef Aasmund Bjørkan på tribunen.

Det til tross for at de spilte de siste 55 minuttene med ti mann etter at Birk Risas utvisning.

– Det var en sterk prestasjon av oss. Vi viser karakter når vi klarer å styre kampen og vinne 3–0 med én mann mindre. Vi går jo for gull, og da har vi ikke råd til å miste poeng. Jeg er stolt av gutta, sier Moldes Ola Brynhildsen til VG.

– Det jeg er mest skuffet over er de første 30 minuttene. Vi fikk en dårlig start, vi var lite aggressive og på halvdistanse. Stabæk styrte litt for mye. Jeg var veldig fornøyd med de siste 60 minuttene. Vi var gode defensivt, og det er vi som skaper de store sjansene, sier Moe, og mener kampen viser «kulturen» som ligger i Molde-laget.

– Det er kjedelig å stå her med 0–3. Det føles ikke ut som en slik kamp i dag, sier Stabæk-kaptein Wangberg til VG.

les også Kan være ute resten av året: – Omfattende skade

Først tok Molde ledelsen etter klønete opptreden av sidestopper Ivan Mesik på et innlegg fra Ola Brynhildsen. Mesik rotet ballen i eget nett, Molde fikk starten de ønsket seg – og som det viste seg at de trengte.

For gullkandidaten ble offer for et mannefall. Først måtte Eirik Ulland Andersen av banen med skade, så gikk skadeforfulgte Martin Ellingsen i bakken med det som så ut som en vridning i kneet – og så ble Birk Risa utvist etter to gule kort allerede etter 36 minutter.

Fra før manglet to ganger Martin i forsvaret, men midtstopper Bjørnbak (fødsel) og Linnes (liten skade) er trolig tilbake til «gullkampen» mot Glimt. Dessuten kom Ellingsen seg på bena og gikk ned som midtstopper i Erling Moes 4–4–1-formasjon etter utvisningen.

les også Viking på bronseplass etter Berisha-show: – Nå blir det noe godt i glasset

Det nedrykkstruede hjemmelaget prøvde og prøvde med en mann mer, men greide aldri å score. Istedet slo gjestene kontra.

Stabæk-stopper Simen Wangberg mente han burde hatt frispark, men fikk kun gult kort for protestene da Brynhilsen – igjen – var nest sist på ballen. Tidligere Stabæk-toppscorer Ohi Omoijuanfo feide fra resten av Stabæks fembacksrekke og plasserte sikkert inn 2–0 bak Marcus Sandberg etter 50 minutter.

Ohi fikset selv straffespark litt senere da svenske Victor Wernersson la ham i bakken på vei ut av 16-meteren, og Eliteseriens suverene toppscorer tok det selv. Men traff bare tverrliggeren og ble avblåst da han forsynte seg av returen og forsøkte på nytt.

Likevel skulle han få øke sesongens imponerende scoringsandel. Innbytter Rafik Zekhnini fikk ballen og en hel banehalvdel av bakrom. Den tidligere Serie A-proffen trillet rolig inn til Molde-spisssen, som rolig kunne dempe ballen innenfor 16-meteren og plassere inn Moldes tredje.