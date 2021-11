Molde slo tilbake etter skrekktapet: − Vi er ikke friskmeldt

MOLDE (VG) (Molde-Sandefjord 3–1) Molde slo tilbake etter skrekktapet mot Strømsgodset og filleristet Sandefjord i 1. omgang. Det betyr at Bodø/Glimts forsprang ble to poeng mindre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det har vært ei tung uke. Det er ikke lett å reise seg når vi får Godset-kampen i trynet etter den såkalte seriefinalen, sier Molde-målscorer Sheriff Sinyan til VG.

– Denne seieren betyr mye. Vi kommer oss opp på hesten igjen, men det er litt skuffende at vi slipper oss ned i 2. omgang, mener Sinyan.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi må være så ærlig å si at det er spesielt for oss å få den opplevelsen vi fikk i Drammen. Det er noe jeg personlig ikke har vært med på før. Da må vi være offensive og positive til den uken som kommer - og ikke se så mye på sosiale medier og den biten, men ha det rette fokuset, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

– Føler du at spillerne svarte bra?

– Ja, jeg synes det. Nå får vi se ryggraden i gruppen. Det er et lag som står opp og fighter for hverandre.

les også Tromsøs hjemmerekke brutt: – Rotete og kaotisk

I løpet av fire dager gikk Molde fra å være tittelutfordrer til å bli latterliggjort. Først tapte de gullkampen mot Bodø/Glimt 0–2 før det ble ydmykende 6–0-tap mot Strømsgodset i Drammen. Det førte til at klubben rykket ut med en unnskyldning til supporterne - samtidig som de ba om støtte i ligaavslutningen.

Søndag slo de tilbake med 3–1 over Sandefjord på Røkke-løkka. Samtlige Molde-mål kom før pause.

– Vi burde hatt flere mål i 1. omgang - og også i starten på 2. omgang, sier Magnus Wolff Eikrem til VG.

Han mener at pressemeldingen fra Molde denne uken om at spillerne skulle gå i seg selv, var nødvendig.

– Vi var i gang med en gang vi kom hjem fra Drammen.

– Men vi er ikke friskmeldt, for 2. omgang er ikke så bra.

les også Dommertabbe senket Mjøndalen på overtid: – Det verste med fotball

Trener Hans Erik Ødegaard er alt annet enn fornøyd med at hans Sandefjord ble overkjørt fra start.

– Det var det vi snakket mest om før kampen, derfor er det skuffende at vi starter som vi gjør. For etter Moldes smell sist, visste vi at de ville revansjere seg. Men jeg skjønner ikke at vi er så passive, for Molde kommer ikke med noe vi ikke visste på forhånd, sier Ødegaard til VG.

Klokka hadde ennå ikke kommet til ti minutter da Molde gikk i ledelsen på ei glissen Røkke-løkke. Ola Brynhildsen spilte til Magnus Wolff Eikrem, som la hardt inn. Ballen gikk i mål via Sandefjord-keeper Jacob Storevik - men etter som ballen hadde retning mot nettmaskene, blir Eikrem godskrevet målet.

SLO TILBAKE: Moldes Sheriff Sinyan (midten) feirer 3-0 sammen med Birk Risa (tv) og Ohi Omoijuanfo.

les også Innbytter Moses reddet Tromsø-poeng

Duoen Brynhildsen og Eikrem sto bak også 2–0. Eikrem var servitør til Brynhildsen, som skrudde ballen vakkert utenfor Storeviks rekkevidde.

3–0 var et rent midtstoppermål, der Birk Risa fant Sheriff Sinyan, som så ut som en goalgetter der han dundret ballen i nettmaskene bak Sandefjord-keeperen. Men det skal legges til at sjansen oppsto takket være oppofrende duellspill av Emil Breivik.

– Det skulle bare mangle! Men det er godt å se at vi slår tilbake, sier Ola Brynhildsen til Discovery+ i pausen.

– Vi må forvente at det skjer litt når vi kommer til Molde, men vi trenger ikke gi dem mål, det er veldig svakt av oss og meg, sier en selvkritisk Sandefjord-keeper Jacob Storevik etter 45 minutter.

les også Sande skjøt nytt liv i gullkampen: Uavgjort i Haugesund

– Jeg vil ha mer, sier Molde-trener Erling Moe etter de første 45 minuttene - men Molde dominerte ikke på samme måte i 2. omgang. Sandefjord vant faktisk omgangen etter at Erik Brenden hadde fått servert ballen fra Moldes Sheriff Sinyan, da han skulle prøve å klarere.

– Vi var ikke på fra start, og da taper vi fotballkamper, sier Brenden til Discovery+.

Martin Bjørnbak og Etzaz Hussain var begge ute med karantener mot Sandefjord.

I fjor vant Sandefjord begge kampene mot Molde, men i juni vant Molde 3–1 i Sandefjord.

Nå er det landslagspause - så gjenstår fire seriekamper.