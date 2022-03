HELT PÅ ET GLIMT: Elias Kristoffersen Hagen ble satt inn ved pause og brukte bare syv minutter på å score mot Lillestrøm.

Glimt-suksessen kan føre til at NFF må flytte cupfinalen – nå venter hardkjør i april

(Bodø/Glimt - Lillestrøm 4–1) Etter å ha sikret semifinaleplassen i cupen på overlegent vis, kan Bodø/Glimt stå overfor ni kamper på 27 dager i april.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter det imponerende avansementet i Europa Conference League mot nederlandske AZ torsdag (4–3 sammenlagt), snudde de 0–1 til 4–1-seier mot Lillestrøm i cupens kvartfinale søndag kveld.

Det betyr at semifinalen flyttes til 21. april. Den opprinnelige datoen, 6. april, blir dagen før den første av to kvartfinalekamper mot Roma i europacupen. Og skulle Kjetil Knutsen igjen utklasse José Mourinho over to matcher, blir semifinalen i Europa bare to dager før den norske cupfinalen. Det betyr at også den må flyttes, hvis Glimt går til finalen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi må se på løsninger da, ja. Er i Bodø nå og har god dialog om NM og euroacup, opplyser arrangementssjef Rune Pedersen i Norges Fotballforbund til VG.

– Går det an å skyve cupfinalen én dag?

– Det kan bli aktuelt, svarer Pedersen.

Info Slik blir semifinalene 6. april: Molde – Strømsgodset 21. april: Bodø/Glimt – Viking Vis mer

Europa-suksessen til Bodø/Glimt har ført til terminlistekrøll for Norges Fotballforbund. Blant annet ble cupkampen mot Aalesund aldri spilt på skikkelig vis. Glimt fikk walkover og ble idømt 3–0-seier da kampen ikke lot seg flytte til noe som passet begge lag, og NFF innrømmet at de ikke hadde tatt høyde i planleggingen for at Bodø/Glimt skulle ta seg videre mot Celtic i Europa.

– Vi var kanskje ikke godt nok forberedt. Vi var innom det i fjor og tenkte at vi skulle løse det innenfor terminlisten, sier Pedersen.

Også i Eliteserien blir det forskyvninger. Kampen mot Sandefjord i andre runde er flyttet én dag, fra lørdag 9. til søndag 10. april, mellom de to kvartfinalekampene mot Roma.

– Det er et puslespill og en kabal. Det er bare å se på datoene, det er veldig tettpakket og krevende. I visse perioder må de forvente tre kamper i uken, og andre lag må akseptere at kamper blir flyttet, sier Pedersen – og legger til at det er en felles forståelse og strategi i norsk fotball at norske lag skal gjøre det så godt som mulig i Europa.

Mot fjorårets seriefirer Lillestrøm kom Glimt under 0–1 på Aspmyra etter en lekker enkeltmannsprestasjon av Vetle Dragsnes. Lillestrøms venstre vingback rundlurte Sigurd Kvile og klinket ballen i korthjørnet bak Nikita Haikin.

Etter et vedvarende Glimt-press kom utligningen ved Runar Espejord. I 2. omgang fylte Glimt på med tre scoringer og vant overlegent til slutt.