TILBAKE: Sykdom hindret Bruno Fernandes fra å være en del av troppen mot Tottenham, men nå han er på plass igjen til returoppgjøret mot Atlético Madrid.

Derfor kan Fernandes være Uniteds nøkkel til avansement

Tirsdag er det vinn eller forsvinn for Manchester United når Atlético Madrid gjester Old Trafford i Champions League – og det med Bruno Fernandes (27) tilbake i troppen.

Fernandes var ikke en del av Manchester United-laget lørdag som slo Tottenham 3–2, mye takket være et hat trick signert Cristiano Ronaldo, på grunn av sykdom.

Med 1–1 i sekken fra Madrid ønsker United-manager Ralf Rangnick naturligvis å ha sin beste ellever på plass til skjebnekampen.

Det var usikkert om Fernandes ville rekke tirsdagens storoppgjør, men mandag bekreftet Rangnick på pressekonferansen at den portugisiske playmakeren vil være en del av kamptroppen.

– Han testet negativt for corona i går, og det var grunnen til at han kunne trene i dag, sa Rangnick om Fernandes.

Mot Tottenham vikarierte Paul Pogba i rollen vi er vant med å se Fernandes operere i – den fremste i midtbanetreeren. Franskmannen gikk av banen uten målpoeng og han kom aldri helt inn i kampen, i rollen hvor Fernandes har etablert seg som en stjernespiller.

VIKAR: Paul Pogba (t.h.) holder igjen Tottenhams Rodrigo Bentancur. Franskmannen leverte ikke en overbevisende søknad til å ta fra Fernandes playmaker-rollen.

Til tross for managerbyttet Ole Gunnar Solskjær til Ralf Rangnick har ikke Bruno Fernandes’ rolle endret seg for rødtrøyene. Portugiseren har vært en nøkkel i det oppbyggende spillet og like viktig foran mål siden overgangen fra Sporting i januar 2020.

Tall fra Sofascore under viser nettopp det. Uavhengig om det er Solskjær eller Rangnick, så er tallene er ganske like.

Bruno Fernandes fra nåværende sesong under Ole Gunnar Solskjær og Ralf Rangnick. * Tre av Rangnicks kamper inkluderer kampene under Michael Carrick.

Fernandes har i den gjeveste klubbturneringen denne sesongen vært viktig for den engelske storklubben med syv assist på seks kamper. Det er mest av samtlige spillere i turneringen.

Det har gått 65 minutter i snitt mellom hver målgivende for portugiseren i årets Champions League-utgave.

Siden klubbyttet fra portugisiske Sporting har Fernandes kun gått glipp av åtte kamper av 124 mulige. Tallgrunnlaget for kampene uten Fernandes er dermed ikke det største, men antall nøkkelpasninger (sjanser skapt) for Manchester United med og uten Fernandes er verdt å merke seg.

Manchester United med og uten Bruno Fernandes siden overgangen fra Portugal.

Info Manchester Uniteds kamper uten Bruno Fernandes 29. januar 2020: Man. City – Man. United 0–1 (Ligacupen)

5. august 2020: Man. United – LASK Linz 2–1 (Europa League)

30. september 2020: Brighton – Man. United 0–3 (Ligacupen)

9. januar 2021: Man. United – Watford 1–0 (FA Cup)

23. mai 2021: Wolverhampton – Man. United 1–2 (Premier League)

8. desember 2021: Man. United – Young Boys 1–1 (Champions League)

30. desember 2021: Man. United – Burnley 3–1 (Premier League)

12. mars 2022: Man. United – Tottenham 3–2 (Premier League) * Kampen 29. januar 2020 var samme dag som Fernandes ble signert av Solskjær og Man. United. Vis mer

Tallene er ikke tilfeldig: Kun Liverpools Trent Alexander-Arnold (3) har skapt flere sjanser per kamp enn Fernandes (2,9) i Premier League denne sesongen.

I Champions League troner portugiseren helt øverst med 3,5 nøkkelpasninger per kamp.

Med andre ord – en frisk Bruno Fernandes kan for Ralf Rangnick være nøkkelen til avansement.

VGs tips: Man. Utd. – Atlético Madrid

* Champions League-åttedelsfinale og andre kamp av to. 1–1 i det første oppgjøret for tre uker siden. Da kom Manchester United tidlig under, men innbytter Anthony Elanga fikk utlignet like før slutt.

* Begge lag slåss om å havne blant de fire beste i hver sin hjemlige liga. Atlético Madrid har vunnet alle sine tre ligamatcher etter United-møtet – faktisk har de vunnet fem av seks seneste i La Liga. Men deres eneste sjanse til å sikre seg et trofé i vår er å vinne Champions League.

* United-formen har vært vekslende siden Madrid-kampen med 0–0 mot Watford, 1–4 mot Man. City og lørdagens 3-2-hjemmetriumf over Tottenham. Nok en gang mener vi Man. Utd. til tider ga et "shaky" inntrykk. Men innenfor 90 minutter med fotball er vertene ubeseiret på syv siste hjemmekamper – og drar litt selvtillit av det.

* Vi forventer at United viser seg fra en bedre side enn i Madrid, og at de henter frem noe av energien fra Tottenham-matchen. Men vi lander på et uavgjortspill til 3,20 i singleodds. Spillestopp er kl. 20.59 og TV2 Sport Premium viser matchen.

Et par mulige tilleggsspill: Begge Lag Scorer til 1,82 og Cristiano Ronaldo Scorer Mål til 2,05. Lykke til!