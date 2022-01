NOK EN SOLSKJÆR I UNITED: Karna Solskjær fikk sine første minutter for Manchester United søndag ettermiddag.

Her debuterer Karna Solskjær for Manchester United

Med pappa og mamma på tribunen fikk Karna Solskjær (19) sine første minutter for Manchester United.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Samme dag som 19-åringen formelt ble en del av Manchester Uniteds A-stall slapp Karna Solskjær til på tampen i 4. rundekampen i FA-cupen borte mot Bridgwater United Women (tredje nivå) i Somerset. Manchester United vant 2-0.

Ole Gunnar Solskjær - som scoret i sin United-debut 25. august 1996 - og kona Silje var på tribunen og fikk se datterens debut. Karna Solskjær erstattet Ivana Fuso i det 87. minutt og spilte syv minutter i cupkampen.

Solskjær er den tredje norske spilleren på Manchester United Women etter Maria Thorisdottir (spilte hele kampen i dag) og Vilde Bøe Risa (byttet inn i 60. minutt).

– Dette var veldig gøy for Karna. Det lille jeg har sett av henne viser at hun har fotball i seg. Hun er en spiller som har fysikken og kvaliteter som kan ta henne langt. Dette var den første av forhåpentligvis mange kamper for United i dag, sier Maria Thorisdottir til VG.

Karna Solskjær har scoret i bøtter og spann på Uniteds U21-lag. Hun fikk også sin landslagsdebut for Norges U19-lag i november i fjor.

Hun har - som sin berømte pappa - spilt ungdomsfotball for Clausenengen, og gjorde tre mål på fire kamper for Clausenengen/Dahle før turen gikk til England.

Karna og Ole Gunnar Solskjær er også første far og datter som har spilt for Manchester United: