BRAUTEMASKIN: Erling Braut Haaland brøytet seg gjennom og pådro motstanderen rødt kort. Deretter ble det enkelt for Norge.

VG-børsen: Haaland ledet an mot syltynn motstand

ULLEVAAL STADION (VG) Armenia så et nummer for små ut med elleve på banen. Etter det røde kortet ble det fritt frem for Norges offensive spillere.

Armenia ble så mange nummer for små at det ikke er enkelt å vurdere hvor god prestasjonen egentlig er, men det endte til slutt med en imponerende 9–0-seier, som er sjelden vare uansett.

Erling Braut Haaland banet vei og viste klasse i den omgangen han var på banen.

Etter hvert handlet det egentlig bare om hvor mange mål som skulle ende i sekken bak Armenias keeper.

Dermed ble det Norges største seier siden de slo San Marino hele 10–0 i september 1992.

Fakta: Norge – Armenia 9–0 (5–0). Privatlandskamp. Tilskuere: 9032 på Ullevaal Stadion. Målsjanser: 17–0. Mål: 1–0 Erling Braut Haaland (Elyounoussi) i 24. min, 2–0 Joshua King (straffe)i 29. min, 3–0 Kristian Thorstvedt (Haaland) i 30. min, 4–0 King (Ødegaard) i 33. min, 5–0 Haaland (Thorstvedt) i 45. min, 6–0 King (Hanche-Olsen) i 59. min, 7–0 Mats Møller Dæhli (Berisha) i 80. min, 8–0 Alexander Sørloth (Ødegaard) i 86. min, 9–0 Sørloth (King) i 90. min Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen, Danmark - 6 p. Gult kort: Khoren Bayramyan, Armenia. Rødt kort: Arman Hovhannisyan i 17. min, Armenia