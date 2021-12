STOPP: Kampen ble stanset etter at medisinsk personell tok seg frem til tilskueren.

To Premier League-kamper stanset: Tilskuere får medisinsk behandling

(Watford – Chelsea 1–2, Southampton – Leicester 2–2, den første kampen pågår) Kampen mellom Watford og Chelsea ble stanset etter drøyt ti minutter, mens kampen mellom Southampton og Leicester måtte vente med å starte annenomgang grunnet et medisinsk nødstilfelle på tribunen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

På Twitter bekrefter Watford at kampen ble stanset på grunn av et medisinsk nødstilfelle, og at begge lagene har forlatt banen som følge av hendelsen. Kampen ble stanset like etter klokken 20.40.

TV-bildene fra kampen viser at Watford-kaptein Moussa Sissoko og Chelsea-kaptein César Azpilicueta begge snakket med dommer David Coote før lagene fikk i garderoben.

Rundt 20 minutter etter at kampen ble stanset, applauderte tilskuerne på Vicarage Road mens et medisinsk team gikk rundt banen, men kampen er fremdeles stanset.

Hele stadion brøt ut i ny applaus da lagene kom ut på banen klokken 21.06.

Over høyttaleranlegget ble det like etter sagt at tilskueren fikk hjertestans, men at tilstanden skal nå være stabil.

Kampen ble startet igjen klokken 21.14, en drøy halvtime etter at kampen først ble stanset.

Det tok ikke mer enn kvartet etter pausen før Mason Mount ble spilt opp inne i 16-meteren av Kai Havertz, og kunne banke inn 1–0-målet.

Men Watford presset gjestene hardt og utlignet da Moussa Sissoko spilte opp Dennis inne i feltet. Spissen plasserte ballen nydelig bak Edouard Mendy i Chelsea-målet.

Utover kampen satte Chelsea-manager Thomas Tuchel inn på det han hadde av offensive fibre i Romelu Lukaku og Hakim Ziyech for César Azpilicueta og Trevoh Chalobah, og det ga fort uttelling.

For da Chelsea-back Mason Mount slo en hard ball inn i feltet, sto nettopp Ziyech klar til å banke inn de blåkleddes andre mål for kvelden.

Også i kampen mellom Southampton og Leicester har det vært problemer på tribunen. Leicester informerte på Twitter om at annenomgang måtte la seg vente med å starte ettersom det var et medisinsk nødstilfelle på tribunen.

Omgangen er nå i gang.

Tidligere denne sesongen inntraff en lignende situasjon i kampen mellom Newcastle og Tottenham. En tilskuer falt om, men fikk raskt behandling takket være et par oppmerksomme Tottenham-spillere og overlevde hendelsen.