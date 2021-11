TIDLIGERE ASSISTENT: Da Ole Gunnar Solskjær var Molde-trener hadde han nåværende Molde-trener Erling Moe (t.v.) som assistent.

Moe og Hareide om Solskjær: − Har satt Norge på kartet

MOLDE (VG) I kjølvannet av storkampen mellom Molde og Rosenborg hadde flere kjenninger av Ole Gunnar Solskjær noe å si om kristiansunderens ferske Manchester United-exit.

Andreas Hellenes

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke kjekt i det hele tatt. Og det er ikke kjekt for norsk fotball heller. Ole Gunnar er en frontfigur både på banen og på benken. Det er stas at han har vært manager i Manchester United.

Det sier Solskjærs tidligere landslagssjef, Åge Hareide, til VG – kort tid etter at hans eget Rosenborg-mannskap er blitt feid av banen av Molde på Aker Stadion.

En annen som kjenner den nå arbeidsledige nordmannen godt, er Molde-trener Erling Moe.

– Har du snakket med Ole Gunnar i dag? spør VG.

– Jeg snakker med Ole Gunnar, men akkurat sånne type ting holder jeg for meg selv, for det er mellom meg og ham.

– Hvordan tror du han har det nå?

– Han er en mann som har et godt perspektiv på livet. Selvsagt er det tungt når sånne type ting skjer, men jeg er ikke bekymret for Ole Gunnar i så måte.

Men selv om Molde-treneren ikke vil røpe når han sist snakket med den tidligere Manchester United-treneren, er han ikke fremmed for å spå hva nærmeste fremtid bringer for kristiansunderen.

Med så godt som tre år i sjefsstolen i Manchester United bak seg kan Solskjær fort bli koblet til andre klubber, men Moe tror ikke Solskjær vil gå rett over i en ny trenerjobb:

– Solskjær vil ha mange muligheter til å komme inn igjen i fotballen, så det vil ikke være noe problem. Men hvis jeg skal synse litt, så vil jeg tro at han nå vil ta en pust i bakken og kose seg sammen med familien sin. Det tror jeg er det første som står på agendaen, sier Solskjærs tidligere assistent og fortsetter:

– Også kommer han helt sikkert tilbake i en eller annen klubb etter hvert.

Men at det betyr en retur til hjemtraktene og Molde, er lagets nåværende spydspiss og toppscorer Ohi Omoijuanfo tvilsom til. I så fall mener han et posisjonsbytte må til for å ønske Solskjær velkommen tilbake i trenerstolen på Aker Stadion:

– Velkommen? Vi har en utrolig bra trener vi er fornøyde med. Da må det i tilfelle bli som assistenttrener, ler Omoijuanfo overfor VG.

– Funnet tilbake sjelen

Etter den siste tidens svake Manchester United-resultater var hverken Hareide eller Moe særlig overrasket over at Solskjær til slutt måtte pakke seg ut av kontoret i Manchester. Likevel mener de han kan gå ut portene med hodet hevet:

– Han har gjort en god jobb. Han har funnet tilbake til sjelen til Manchester United, mener Hareide.

Også Moe hyller gamlesjefen sin:

– Han har renovert Manchester United og skapt en konkurransedyktig og spennende spillerstall. Jeg vet også at han har gjort mye med kulturen. Det han har gjort de tre siste årene har satt norsk fotball og Norge på kartet, sier Moe som for en knapp måned siden mente det var «altfor mye negativitet» i norsk presses dekning av Solskjær.

Noe av den kritikken mener han kom feil frem:

– Min intensjon var vel kanskje ikke å kritisere, mer å balansere bildet. For oss i Norge mener jeg det er viktig å ikke nødvendigvis bestandig se på resultat, men det å av og til klare å fremsnakke folk som får sånne type roller og gjør seg fortjent til det. Det skal selvsagt være balansert, og det blir feil at jeg skal kritisere dem som er kritiske, men i perioder så synes jeg det har blitt for ensidig, sier Moe til VG søndag.