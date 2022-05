KLAR TALE: Pep Guardiola går hardt ut mot Patrice Evra.

Guardiola og United-helter i ordkrig

Patrice Evra og Dimitar Berbatov, tittelsankere med Manchester United, har sådd tvil om Manchester City-spillernes mentalitet. City-manager Pep Guardiola kommer med et syrlig svar.

Publisert: Nå nettopp

Manchester Citys kollaps mot Real Madrid i Champions League-semfinalen har fått flere fotballprofiler til å spørre seg om de lyseblå har riktig mentalitet i de store kampene.

Manchester City har dominert i England i flere år, men har vår etter vår tapt de store kampene i Champions League, ofte etter mange baklengsmål.

Dimitar Berbatov mener Citys smell i Madrid minnet om da United snudde finalen mot Bayern på overtid i 1999.

Info Manchester City i Champions League under Guardiola 2022: Semifinale-tap mot Real Madrid 2021: Finale-tap mot Chelsea 2020: Kvartfinale-tap mot Lyon 2019: Kvartfinale-tap mot Tottenham 2018: Kvartfinale-tap mot Liverpool 2017: Åttedelsfinale-tap mot Monaco Vis mer

– Det var akkurat det samme. To mål i de siste minuttene. Hvis et lite lag som ikke har mye talent og klasse, slipper inn to mål på slutten av kampene sier vi at det er fordi de er et lite lag med dårlig mindset og uten vinnermentalitet, sa Berbatov hos Betfair.

– Manchester City trenger ledere, men Guardiola ønsker ikke ledere. Han ønsker ikke personlighet. Han er lederen. Det er derfor de havner i trøbbel når de ikke ønsker, sa Evra på Amazon Prime.

Også de gamle storspillerne Gianfranco Zola og Clarence Seedorf skal ha vært inne på det samme på italiensk TV.

Da Manchester City-manager Pep Guardiola ble konfrontert med dette, kom han med et «slag under beltestedet» til Evra og Berbatov. Henvisningen var til Champions League-finalene i 2009 og 2011 da Guardiolas Barcelona slo dem.

– Da jeg spilte mot dem så jeg ikke denne personligheten da vi knuste dem i finalen, sier Guardiola i et langt svar.

– Jeg beklager, men jeg er fullstendig uenig.

Flere har sammenlignet City og PSG - begge klubber med arabiske eiere som ikke har klart å vinne Champions League tross enorm pengebruk på overgangsmarkedet.

KRITISKE: Patrice Evra og Dimitar Berbatov mener Manchester City har mangler. Her fra 2010 da de spilte for Manchester United.

– City er traumatiserte. De minner meg om PSG. Det er klubber basert på penger. Real Madrid har også penger, men de har historie bak det. Manchester City har bare pengene og spillerne går dit utelukkende for det, sa Evra.

Også på en pressekonferanse tidligere i uken gikk Guardiola, som også har trent Bayern München, ut mot Evras kommentarer.

– Jeg kunne gitt en god liste med tanke på personlighet og karakter. Mange av dem har vunnet VM, EM, Champions League og ligaen. Kanskje Evra har rett, eller kanskje han finner på en god kommentar for å komme tilbake til Manchester United. Kanskje er det en god sjanse til det nå.

– Hvis vi jobber sammen, skal jeg vise deg personligheten og karakteren til spillerne mine, sa Guardiola.

Gary Lineker, storscorer for England, er på Guardiolas side.

– Fullstendig tull, twitret Lineker om Evras utsagn.

Med to runder igjen er City tre poeng foran Liverpool i Premier League. Søndag klokken 15 venter West Ham borte.