FÅR MONSTERLØNN: Styreleder Nasser al-Khelaifi posertet med Kylian Mbappé lørdag kveld.

Mbappé forlenger med PSG – spanske LaLiga rapporterer klubben til EU

Kylian Mbappé (23) har vraket Real Madrid og skrevet under på en ny treårskontrakt med Paris Saint-Germain. Den spanske serieforeningen LaLiga mener lønnsavtalen er et angrep på det økonomiske stabiliteten i europeisk fotball.

Av Joachim Baardsen

En pressemelding kunngjør LaLiga at de rapporterer Paris Saint-Germain og deres qatarske eiere til Det europeiske fotballforbundet, EU og skattemyndighetene.

Det skyldes betingelsene de skal ha gitt Mbappé for å bli værende i klubben. Ifølge LaLiga er lønnen så skyhøy at det setter fotballens integritet på spill.

– PSG tar på seg en umulig investering med tanke på at klubben har uakseptable lønnskostnader og hadde store økonomiske tap de forrige sesongene. Det er brudd på Uefa-regler og franske økonomiske regler, hevder La Liga i en oversettelse av NTB.

PSG ble kjøpt av Qatar Sports Investments i 2011 og er eid av emir Tamim bin Hamad Al Thani (41).

Qatarske Nasser al-Khelaifi (48) er både direktør og styreleder i PSG. Lørdag poserte han sammen med Mbappé i forbindelse med lagets kamp mot FC Metz på hjemmearenaen Parc des Princes.

– Dette er et eksepsjonelt øyeblikk i PSGs historie. Mbappé blir nå hjørnesteinen i klubbens prosjekt i mange år fremover – både på og utenfor banen. Jeg er veldig stolt og glad. Vi skal skape de fineste sidene i vår historie, hevder Al-Khelaifi.

Det budskapet er det langt ifra alle som kjøper. Reaksjonene på Mbappé-avtalen er mange og kraftige. PSG har helt siden eierskiftet for 11 år siden blitt beskyldt av kritikere for å være et redskap som benyttes til å vaske ryktet til den qatarske staten.

Saken oppdateres!