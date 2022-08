BRØDRE: Florentin og Mathias Pogba (i midten) møter her stjernebroren Paul under VM i 2018.

Pogba-bror truer Juventus-stjernen og Haaland-advokat

MANCHESTER (VG) Mathias Pogba (32) hevder han skal utsette broren Paul Pogba (29), PSG-profilen Kylian Mbappé (23) og en av Erling Braut Haalands (22) nærmeste støttespillere for «store avsløringer».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Samme dag som Haaland brølte for hat trick i supercomebacket på Etihad Stadium i Manchester, publiserte Mathias Pogba en overraskende video i sosiale medier. Klippet inneholdt trusler mot blant andre Rafaela Pimenta, som var en av personene som representerte jærbuen i forbindelse med 600-millionersovergangen fra Borussia Dortmund til Manchester City.

Advokaten Pimenta overtok hovedansvaret for spillere som Haaland og Paul Pogba etter at deres tidligere agent Mino Raiola ble syk, og i april døde 54 år gammel.

– Jeg kunngjør at jeg snart vil komme med store avsløringer om min bror, Paul Pogba, hans advokat, venn og kompanjong Rafaela Pimenta – som Paul kaller for hans «andre mor». Som om én ikke var nok, sier Mathias Pogba.

Alfie og Erling Haaland uttrykte takknemlighet overfor Pimentas jobb etter at superspissen skrev under for Manchester City.

Søndag skal Paul Pogba, brødrenes mor – Yeo Moriba, samt Pimenta ha kommet med et felles svar til italienske medier på det de omtaler som flere trusler over en lang periode.

Pimenta sto også bak Pogbas overgang fra Manchester United til Juventus tidligere i sommer.

– Mathias Pogbas siste uttalelser i sosiale medier er dessverre ingen overraskelse. De kommer i tillegg til trusler og et gruppeorganisert utpressingsforsøk mot Paul Pogba. De rette organene i Italia og Frankrike ble kontaktet for en måned siden og vi vil ikke gi noen flere kommentarer med tanke på den pågående etterforskningen.

32 år gamle Mathias Pogba har selv tilbrakt karrieren i et titalls klubber i lavere divisjoner i ulike land i Europa. Tidligere har det virket som brødrene Pogba har hatt et nært forhold, men det skal ha endret seg. I videoen hevder den eldste av dem at folk fortjener å vite «bestemte ting».

– Så kan de bestemme, med full viten, om han fortjener respekt og beundring. Om han fortjener å være en del av det franske landslaget og om han fortjener å spille VM og starte for Juventus.

– Jeg vil også fortelle dere viktige ting om Kylian Mbappé, fotballens verdensstjerne. Det vil også være utallige vitner til å bekrefte bemerkningene mine. Alt dette kan være eksplosivt og skape masse bråk, påstår Mathias Pogba.