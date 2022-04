I GANG IGJEN: Martin Sjögren gir noen beskjeder under treningen onsdag ettermiddag. Landslagstreneren har igjen fått Ada Hegerberg på laget.

Nå kan Ada Hegerberg få selskap av storesøster på landslaget

SANDEFJORD (VG) Torsdag gjør Ada Hegerberg (26) comeback for Norge. Snart kan også storesøster Andrine Hegerberg (28) være inne i landslagsvarmen.

Av Jostein Magnussen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Andrine Hegerberg har – i likhet med Ada – ikke trukket landslagstrøya over hodet siden alt gikk galt under EM i Nederland sommeren 2017. Da reiste Norge hjem etter å ha endt sist i sin pulje uten å score et eneste mål på tre kamper i gruppespillet.

Det var det siste vi så til søstrene Hegerberg på landslaget.

Torsdag starter Ada Hegerberg sin første landskamp siden 24. juli 2017 når Norge møter Kosovo i VM-kvalifisering her i Sandefjord.

Snart kan hun få selskap av søsteren Andrine. Landslagstrener Martin Sjögren bekrefter overfor VG at Häcken-spilleren var aktuell allerede til denne landslagssamlingen.

– Hun er aktuell for landslagsspill igjen. Denne gang tok vi ut andre i den posisjonen fordi de har spilt mer. Andrine har gjort det bra i Häcken, men hun har ennå ikke fullført en kamp. Vårt ønske er at hun spiller flere 90-minutterskamper, sier landslagstreneren.

TETT FORHOLD: Ada Hegerberg og søster Andrine i forbindelse med at et amerikansk TV-team lagde dokumentarfilm om Ada i fjor.

Martin Sjögren har hatt dialog med Andrine Hegerberg i en lag periode – også da hun var kneskadet.

– Vi har hjulpet henne med rehabiliteringen etter skaden og det har vært en god dialog, sier Sjögren. Han er overrasket over hvor fort hun har kommet i kampform etter et langt skadeavbrekk.

– Forbauset

– Jeg har likt det jeg har sett. Så er jeg forbauset over hvor fort hun har kommet tilbake med tanke på det lange skadeoppholdet hun har hatt. Det så egentlig veldig bra ut da jeg så henne tidlig. Nå handler det om å bli klar på internasjonalt nivå. Fotballferdighetene er det ingenting i veien med. Det handler om fotballfysikken. Den må på plass, og den kommer med spilletid, konstaterer svensken.

Han har selv vært i Göteborg og sett Andrine Hegerberg i aksjon for Häcken. Andre kamper har man sett foran TV-skjermen.

– Hun gjør det veldig bra. Vi følger med og har god kontakt med klubben. De er veldig fornøyd.

Samtidig er Sjögren klar på at konkurransen er tøff sentralt på midtbanen hos Norge, i den posisjonen som svensken mener Andrine Hegerberg fungerer best i.

PS! Norge-Kosovo spilles kl. 18.00 torsdag og sendes på NRK. Laget er ikke offentliggjort, men Martin Sjögren bekrefter Ada Hegerberg starter på topp for Norge.