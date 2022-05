STORSPILTE: Eddie Nketiah har fått mye tillit av Arsenal-manager Mikel Arteta den siste tiden. Mot Leeds svarte han med to scoringer.

Rødt kort og kjempetabbe da Arsenal festet et grep om fjerdeplassen

(Arsenal – Leeds United 2–1) To tidlige scoringer av Eddie Nketiah og et svært unødvendig rødt kort til Leeds sørget for 2–1-seier til Arsenal. Dermed har London-klubben festet et solid grep om fjerdeplassen i Premier League.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Trepoengeren gjør at «The Gunners» nå har en luke på fire poeng ned til Tottenham på femteplass. De to London-rivalene skal måle krefter torsdag. Arsenal har også bare ett poeng opp til et Chelsea i rufsete form.

Dermed ser det svært lyst ut med tanke på Champions League-spill neste sesong for kaptein Martin Ødegaard og co. Det er de fire øverste plassene på tabellen som gir en billett til turneringen.

– Vi tar det kamp for kamp. Nå er vi i en god posisjon inn mot Tottenham-kampen. Det har vært en flott atmosfære her gjennom hele sesongen. Jeg kan føle samspillet mellom spillerne og fansen, sier tomålsscorer Eddie Nketiah til Sky Sports etter kampen.

Allerede etter ti minutter ledet Arsenal 2–0, og midtveis i førsteomgang ble vondt til verre for Leeds da Luke Ayling ble sendt av banen etter en stygg tofotstakling. Diego Llorente reduserte til 2–1, men det ble med den scoringen for Leeds.

– Vi hadde et par sjanser i førsteomgang til å gå opp til 3–0 og drepe kampen. De er et godt lag, de kjemper for livet, sier Nketiah.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Ettersom Everton vant mot Leicester, er Leeds nå nede på direkte nedrykk etter en kamp der de ødela det aller meste for seg selv.

Bare fem minutter ut i kampen vartet Leeds-keeper Illan Meslier opp med en kjempeblunder. Franskmannen var treg med å sparke vekk ballen fra eget felt. Nketiah øynet en mulighet og fikk taklet inn 1–0.

Fem minutter senere økte samme mann til 2–0 etter å ha blitt spilt frem av Gabriel Martinelli.

Allerede da så det ikke ut til å være noen vei tilbake for Leeds, og kvarteret senere ble vondt til verre for bortelaget.

Da Martinelli akkurat klarte å holde ballen i spill ved hjørneflagget, svarte Luke Ayling med å kaste seg inn i en stygg tofotstakling. Etter å ha sett situasjonen på VAR-skjermen, tok hoveddommer Chris Kavanagh opp det røde kortet.

– For en idiot. Det er en mangel på profesjonalitet overfor egne lagkamerater og hva dette kan bety for veien videre. Det er en fryktelig takling. Det minner meg Vinnie Jones for noen år tilbake, kommenterte Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

– Jeg er fullstendig sjokkert over det jeg har sett på banen, sa tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock på BBC Radio.

KJEMPETABBE: Leeds-keeper Illan Meslier vartet opp med en blunder etter bare fem minutters spill.

Det røde kortet gjør at den vanligvis så rutinerte Ayling trolig mister de tre resterende kampene for Leeds. Det er en tung smell for Leeds som i forrige serierunde mistet nøkkelspiller Stuart Dallas til en alvorlig skade.

Frustrasjonen hos Leeds-spillerne var enkel å spore, med tullete gule kort til både Raphinha og Mateusz Klich. De kom seg imidlertid inn til pause med «bare» to baklengsmål og én utvisning.

Arsenal var ved flere anledninger nære å øke til 3–0 i annenomgang, men i stedet reduserte Leeds.

Junior Firpo stusset en corner mot bakerste stolpe. Der sto Diego Llorente og banket inn 2–1-scoringen med Leeds første avslutning i kampen. Dessverre for bortelaget ble det med den scoringen.